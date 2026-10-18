ناتشو يتخطى الإجهاد ويقترب من الجاهزية

رجَّحت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية» عودة الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى المباريات أمام التعاون، الثلاثاء، في بريدة ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وغيَّب شعورٌ بالإجهاد العضلي قلب الدفاع المخضرم عن التعادل 1ـ1 مع باختاكور الأوزبكستاني، في دوري أبطال آسيا للنخبة، والفوز 2ـ1 على أبها، في تاسع جولات «روشن».

وتجاوز اللاعب الإجهاد، واقترب من مستوى الجاهزية المطلوب للمشاركة أمام التعاون.

وتدرَّب القادسية، متصدر ترتيب الدوري، مساء الأحد، في مستهلِّ استعداداته للمباراة المقبلة بعد يوم إجازةٍ واحدٍ، أعقب فوزه الجمعة على أبها ورفعه عدد نقاطه إلى 22.

وقُبيلَ انطلاق الحصة التدريبية، زار الفريق ملعب «أرامكو» في الخُبر، الذي سيستضيف مباريات القدساويين مع ضيوفهم بعد افتتاحه العام الجاري.

ونزل اللاعبون إلى المستطيل الأخضر، وألقوا نظرةً على المدرَّجات، والتقط بعضهم بواسطة الهواتف المحمولة صورًا لجنبات الملعب الجديد.

وتأجَّلت مواجهة الهلال والرياض، ضمن الجولة التاسعة، إلى ديسمبر المقبل، ما أتاح للفريق الشرقاوي تخطي «الأزرق»، صاحب الـ 21 نقطةً، في جدول الترتيب، واحتلال المركز الأول.