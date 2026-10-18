كاريلي: درسنا نقاط قوة وضعف الأهلي

شدَّد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، على أهمية مباراة الأهلي، الإثنين، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه درس نقاط قوة المنافس وضعفه.

وقال كاريلي في المؤتمر الصحافي، الأحد: «ندرك أهمية مواجهة الأهلي، ونسعى إلى تقديم مباراةٍ قويةٍ، وتحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ».

وأضاف المدرب: «درسنا نقاط قوة المنافس وضعفه، ونعمل على اختيار التشكيلة الأنسب للمواجهة».

واستكمل البرازيلي: «نعمل على معالجة تفاوت الأداء بين الشوطين، وتحقيق التوازن طوال المباراة، وندرك أفضلية الأهلي في فترة الراحة. نتطلَّع لتجاوز التحديات، وتقديم أداءٍ جيدٍ».