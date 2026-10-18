الدفاع المدني: سقوط مقذوف معاد في نجران يصيب 6 مواطنين ويحدث أضرارا مادية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، الأحد، بأن الدفاع المدني باشر في مدينة نجران سقوط مقذوفٍ معادٍ، تم إطلاقه من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على موقعٍ سكني، نتج عنه إصابة ستة مواطنين، والتسبُّب في أضرارٍ ماديةٍ بثلاثة منازل، وثلاث مركباتٍ.

وشدَّد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.