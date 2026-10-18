قبل موقعة الثلاثاء.. 3 إصابات تضرب برشلونة وسان جيرمان

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأحد، غياب الفرنسي جول كوندي وإريك جارسيا، مدافعي فريقه الأول لكرة القدم، عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي «حامل اللقب»، الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة وري أبطال أوروبا في كرة القدم، بسبب إصابة الأول في الكاحل الأيسر والثاني في الفخذ الأيمن.

وأوضح النادي الكاتالوني، في بيان رسمي، أن كوندي يعاني التواء في الكاحل الأيسر، ما سيحرمه من المشاركة أمام النادي الباريسي، فيما تحوم الشكوك حول قدرته على اللحاق بمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل.

أما المدافع جارسيا الذي شغل مركز الظهير الأيمن أساسيًا منذ بداية الموسم بدلًا من كوندي، فسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، نتيجة إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

في المقابل، تبدو حظوظ المدافع الشاب جيرارد مارتين جيدة للحاق بمواجهة سان جيرمان على ملعب «بارك دي برانس» رغم تعرضه للإصابة خلال مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس 5ـ2 السبت.

ومن المتوقع أن تفرض الغيابات خيارات تكتيكية جديدة على المدرب الألماني هانزي فليك، في ظل افتقاده أبرز خيارين اعتمد عليهما في مركز الظهير الأيمن، وهما كوندي وجارسيا.

وقد يدفع هذا الوضع فليك إلى إعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى مركزه الطبيعي في الجهة اليمنى، مع الإبقاء على الشاب تشافي إسبارت في مركز الظهير الأيسر، في محاولة لتعويض الغيابات قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة.

من جهته، أعلن نادي باريس سان جيرمان غيابًا دفاعيًا أيضًا، بعدما تعرض الظهير الأيسر البرتغالي نونو ميندش لإصابة خلال فوز فريقه على ستراسبورج 2ـ1 في الدوري الفرنسي، السبت.

وجاء في بيان نشره النادي الباريسي على موقعه الإلكتروني: «بعد تعرضه لإصابة في فخذه الأيسر خلال مباراة الأمس أمام ستراسبورج، سيغيب نونو ميندش عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة».