الأهلي.. البريكان يعوض توني أمام الفيحاء

يتَّجه الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى الاعتماد على فراس البريكان في القائمة الأساسية خلال اللقاء أمام الفيحاء، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، عوضًا عن الإنجليزي إيفان توني «المصاب»، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وتأكَّد غياب توني عن المواجهة لتعرُّضه لإصابةٍ في مفصل الحوض خلال الحصة التدريبية، السبت، حسبما أفاد النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، الأحد.

وشارك البريكان في 266 دقيقةً موزَّعةً على ثماني مبارياتٍ في الدوري الموسم الجاري، منها ثلاثٌ بصفةٍ أساسيةٍ، وصنع هدفًا وحيدًا، طبقًا لموقع «ترانسفير ماركت».

وكان المدرب الهولندي وضع اللمسات الأخيرة على خططه الفنية والتكتيكية خلال التدريبات التي جرت على ملعب النادي، الأحد، قبل أن تبدأ البعثة في الاستعداد للمغادرة إلى القصيم، ومنها برًّا إلى المجمعة لخوض لقاء الفيحاء.

ويحتل الفريق الأهلاوي المركز السادس برصيد 15 نقطةً من ثمانية لقاءاتٍ بعد تأجيل مباراته أمام النصر في الجولة الماضية، بينما يأتي الفيحاء في المركز الـ 14 بسبع نقاطٍ قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.