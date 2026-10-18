إمبراطور اليابان يفتتح آسيوية البارالمبية

افتتح الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، رسميًا الأحد، دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة، التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية، حتى 24 أكتوبر الجاري، بحضور الأمير اكيشينو ولي العهد الياباني، والأميرة كيكو ولية العهد، وعبد العزيز بن أحمد باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعدد من مسؤولي اللجنة البارالمبية الآسيوية، ورؤساء اللجان البارالمبية في قارة آسيا.

واشتمل حفل الافتتاح الذي جرى في ملعب بالوما ميزوهو، على العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية التي عكست الثقافة اليابانية وتاريخها، إلى جانب عروض جسدت قيم الحركة البارالمبية وروح التحدي والإصرار، وكلمات رسمية لمسؤولي اللجنة المنظمة واللجنة البارالمبية الآسيوية.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل، التي تضمنت عروضًا فنية وثقافية، أعقبها طابور عرض الوفود المشاركة في الدورة، وسط أجواء احتفالية عكست روح التضامن والتنافس الرياضي بين دول القارة الآسيوية.

وحمل العلم السعودي خلال مسيرة بعثة فريق السعودية في طابور العرض، لاعب فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية نايف مسرحي، ولاعبة فريق السعودية لكرة الطاولة البارالمبية مريم المريسل.

وعبرت المريسل عن اعتزازها بحمل العلم السعودي في هذا المحفل الآسيوي، مؤكدة أن تمثيل السعودية في حفل الافتتاح يعد مصدر فخر واعتزاز، وقالت: «حمل علم السعودية مسؤولية كبيرة وشرف أعتز به، وأتطلع مع زملائي وزميلاتي إلى تقديم مستويات مشرفة تعكس ما وصلت إليه الرياضة البارالمبية السعودية».

فيما أبدى مسرحي فخره برفع العلم السعودي، وقال: «سعيد بهذا الشرف الذي يمثل حافزًا كبيرًا لي ولزملائي لتقديم أفضل ما لدينا خلال منافسات الدورة، ونسعى إلى تمثيل السعودية بالصورة التي تليق بها، وتحقيق نتائج تعكس الدعم والاهتمام الذي تحظى به الرياضة السعودية».