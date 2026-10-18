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استعدادات نصراوية

2026.10.18 | 09:37 pm
كثف فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته، الأحد، تأهبًا لمواجهة نيوم، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)
استعدادات نصراوية

استعدادات نصراوية

استعدادات نصراوية

استعدادات نصراوية

استعدادات نصراوية

استعدادات نصراوية