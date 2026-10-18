استعدادات نصراوية

كثف فريق النصر الأول لكرة القدم استعداداته، الأحد، تأهبًا لمواجهة نيوم، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي - النصر)