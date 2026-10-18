انطلاق النسخة الثانية لـ«صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»

انطلقت أعمال النسخة الثانية من برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الأحد، الذي تقدمه الأكاديمية المالية، بالشراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون كشريك استراتيجي، وشركة ظهور الإعلامية كشريك تدريبي، بمشاركة 30 متدربًا من الإعلاميين والمتخصصين في القطاع المالي، ويستمر حتى 22 أكتوبر الجاري في الرياض.

وشهد اليوم الأول انطلاق الجلسات التدريبية التي تناولت أساسيات الاقتصاد وقراءة التقارير الحكومية، إلى جانب مشاركة الدكتور عبد الله بن ربيعان، أستاذ الاقتصاد والمالية المشارك بمعهد الإدارة العامة، الذي تناول مهارات كتابة الأخبار والتقارير والتحليلات الاقتصادية والمالية.

ويستضيف البرنامج خلال أيامه نخبة من المتحدثين والخبراء، من بينهم المهندس وليد الشلهوب، مدير عام الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي بهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمهندس بندر المشهدي، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيف الإعلامية.

كما يشارك في تقديم الجلسات التدريبية عدد من الخبراء المتخصصين، وهم الدكتور ماجد الغامدي، والمهندس محمد الوهيبي، والدكتور عبد الله السلوم، ومي بن خضرا، ضمن برنامج تدريبي مكثف يجمع بين المعرفة الاقتصادية والمهارات الإعلامية والتطبيقات العملية.

ويتناول البرنامج على مدى خمسة أيام تحليل المعلومات المالية والاقتصادية وتبسيطها، وقراءة المؤشرات والتقارير، وصناعة المحتوى الإعلامي المتخصص، وتوظيف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير مهارات التقديم والظهور الإعلامي.

ويأتي البرنامج في نسخته الثانية امتدادًا للجهود المشتركة بين الأكاديمية المالية وهيئة الإذاعة والتلفزيون في تأهيل الكفاءات الإعلامية الوطنية، وتطوير الإعلام المالي المتخصص، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وتعزيز الوعي الاقتصادي في السعودية.