سباقات الرياض.. 1.5 مليون ريال جوائز الأسبوع الأول

انطلقت منافسات موسم سباقات الرياض وسط أجواء حافلة بالإثارة والتنافس، وبمشاركة نخبة من الخيل والملاك والمدربين والخيالة، في بداية واعدة لموسم مرتقب.

وشهد الأسبوع الافتتاحي تألق إسطبل عبد الله حمود الصباح، الذي فرض حضوره بقوة محققًا سبعة انتصارات، فيما سجل إسطبل الأمير فيصل بن خالد حضورًا مميزًا بأربعة انتصارات، ليحمل انطلاق الموسم مؤشرات مبكرة على منافسات قوية ومثيرة في الأسابيع المقبلة.

وتضمن برنامج الأسبوع الأول 24 شوطًا، بواقع 12 شوطًا في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية بلغ 1.5 مليون ريال، وسط حضور جماهيري تفاعل بشغف مع مجريات السباقات الافتتاحية.

كما واصل الخيال محمد الدهام تألقه محققًا ستة انتصارات متصدرًا لقائمة الخيالة، فيما سجل الخيال ريكاردو فيريرا خمسة انتصارات، في حصيلة تعكس حضورهما المميز في افتتاحية السباقات.

ومع ختام الأسبوع الأول، تتواصل منافسات موسم سباقات الرياض الأسبوع المقبل على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، بإقامة منافسات الأسبوع الثاني، وسط سباقات مرتقبة وفعاليات متنوعة وأجواء حماسية.