مادويكي ينقذ أرسنال من فخ نوتنجهام

عاد فريق أرسنال الأول لكرة القدم «حامل اللقب» بفوز صعب على مضيفه نوتنجهام فوريست 1ـ0، الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنقذ البديل نوني مادويكي الفريق اللندني من تعثر جديد قبل مواجهته بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري ابطال أوروبا، بتسجيله هدف الفوز عند الدقيقة 81.

وظهر فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا بعيدًا عن مستواه المعتاد على ملعب سيتي جراوند، ولم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث حتى فعلها مادويكي، بديل إيزي إيبيريتشي، بتسديدة قوية بيمناه ارتطمت بركبة المدافع البرازيلي كونيا وعانقت الشباك.

وعلى الرغم من أن «المدفعجية» لم يقدموا أداء مقنعًا فإنهم لن ينشغلوا كثيرًا بالمستوى بعد أن عاد الفارق إلى ثلاث نقاط بينهم وبين مانشستر سيتي المتصدر والفائز على إيبسويتش تاون 3-2 السبت الماضي.

وبعد الخسارة المفاجئة أمام برايتون 0-3 في 19 سبتمبر الماضي، نجح أرسنال في استعادة توازنه بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

ولم يتمكن الفريق اللندني حتى الآن من استعادة الاستمرارية المذهلة التي قادته إلى لقبه الأول في الدوري منذ 22 عامًا الموسم الماضي، لكن الفريق لا يزال يمتلك القدرة الثمينة على انتزاع الانتصارات حتى عندما لا يقدم أفضل مستوياته، وقد كان هذا فوزه السادس في سبع مباريات بالدوري.

ويتوجه أرسنال إلى ميونيخ لمواجهة بايرن في دوري الأبطال الأربعاء، قبل أن يستضيف إيفرتون في الدوري الأسبوع المقبل.

في المقابل، لم يحقق نوتنجهام فوريست، الثامن عشر، سوى انتصارين على أرضه في آخر 17 مباراة بالدوري، بينما اكتفى مدربه النمسوي أوليفر غلاسنر بفوز واحد فقط في سبع مباريات بالدوري منذ توليه المهمة خلال فترة ما بين الموسمين.