قبل الاتحاد.. ديمبيلي يدخل خطط الاتفاق

دخل الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، حسابات المدرب آرثر باباس، مع بدء التحضير لمواجهة الاتحاد، الثلاثاء، في الدمام ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وبقرارٍ فني، استبعد الجهاز الفني ديمبيلي من قائمة مباراة نيوم، التي كسِبها «النواخذة» 1ـ0، السبت، في تبوك لحساب الجولة التاسعة.

واعتمد باباس على ثمانية لاعبين أجانب آخرين، وأبقى الهداف الفرنسي خارج قائمته، لكنَّ المصادر رجَّحت عودة الأخير إلى المشاركة أساسيًّا عبر مواجهة الاتحاد المرتقبة. وأشارت إلى أداء اللاعب دورًا رئيسًا في مناورةٍ خلال التدريب الجماعي، الأحد، في الدمام.

وقسَّم باباس اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى اكتفت بتمارين الصالة الرياضية، وضمَّت مَن بدؤوا أمام نيوم، والثانية خاضت تدريبًا اعتياديًّا، شمِل جوانبَ بدنيةً وفنيةً متنوِّعةً، واختُتِم بمناورةٍ بين فريقين.

ويقود ديمبيلي هجوم «النواخذة» منذ موسم 2023ـ2024، وأحرز 31 هدفًا على صعيد الدوري، ثلاثةٌ منها الموسم الجاري.

واعتمد المدرب الأسترالي، السبت، على خطٍّ أمامي، يضمُّ السويدي جوردان لارسون، وخالد الغنام، وسلطان هارون، وجاء الهدف الوحيد بتوقيع المدافع البديل عبد الله الخطيب.