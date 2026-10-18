أبطال إفريقيا.. الهلال على أعتاب المجموعات

حقق فريق الهلال السوداني الأول لكرة القدم فوزًا مهمًّا بـ 2ـ0 على مضيفه سيداما بونا الإثيوبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب ديري داوا ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، الأحد.

ووضع وصيف نسختَي 1978 و1992 قدمًا في دور المجموعات قبل أن يستضيف نظيره الإثيوبي في كيجالي، العاصمة الرواندية، حيث يلعب الفريق السوداني مبارياته البيتية في إياب الدور ذاته، الأحد المقبل.

وتقدَّم «الأزرق» بهدفٍ بعد أن حوَّل أحد مدافعي سيداما الكرة برأسه في شباك فريقه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 11. وأهد لاعبو الهلال فرصًا كثيرةً في مواجهة المرمى، كانت كفيلةً بحسم المباراة في الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، دفع الألماني جوزيف زينباور، مدرب الهلال، بمحمد عبد الرحمن، قائد الفريق، بدلًا من النيجيري صنداي من أجل تنشيط الجبهة الهجومية، ليتمكَّن «الغربال» من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 90+1.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، خسر المريخ السوداني 0ـ1 أمام مضيفه حوريا كوناكري الغيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وصعَّب بطل السودان من مهمة عبوره إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، الذي يغيب عنه منذ أربعة مواسم، إذ تعود آخر مشاركةٍ له إلى موسم 2022ـ2023.

في حين، مُني مولودية الجزائر بخسارةٍ مفاجئةٍ أمام مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري 0ـ2. وسيدخل الفريق مواجهة الإياب وهو مطالبٌ بالفوز بفارق هدفين على الأقل، أو 3ـ0 من أجل بلوغ دور المجموعات.