ليفركوزن يعاقب فرايبورج بثنائية

قاد الثنائي الدولي الجزائري إبراهيم مازة والتشيكي باتريك شيك فريقهما باير ليفركوزن الأول لكرة القدم إلى قلب الطاولة على ضيفه فرايبورج 2-1، الأحد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الألماني، بعدما تبادل اللاعبان صناعة الهدفين وتسجيلهما في مواجهة مثيرة.

وكان فرايبورج البادئ بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة 14 عبر مهاجمه ديري شيرهانت، لكن مازة رد بعد خمس دقائق «19» إثر تمريرة من شيك الذي كتب اسمه في سجلات النادي، بعدما سجل هدف الفوز قبل 14 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي إثر تمريرة حاسمة من مازة، فأصبح أول لاعب في تاريخ ليفركوزن يهز الشباك في كل من المباريات الست الأولى للفريق في موسم واحد من الدوري.

وبعد خسارته المفاجئة أمام إلفرسبرغ، الصاعد حديثًا، في افتتاح الموسم، حصد ليفركوزن 13 نقطة من أصل 15 ممكنة في مبارياته الخمس الأخيرة، فارتقى إلى المركز الرابع بالتساوي فرايبورغ الذي فشل في استعادة الصدارة من بايرن ميونيخ «14 نقطة» الفائز على ضيفه لايبزيج 6-1 السبت، علمًا أن الفريق البافاري يحل ضيفًا على فرايبورج في قمة مرتقبة الأسبوع المقبل.

وخاض فرايبورج الذي استهل الموسم بقوة، مواجهة ليفركوزن تحت أنظار مدرب منتخب ألمانيا يورجن كلوب الذي كان استدعى فياكتوبر أربعة لاعبين من صفوفه إلى صفوف المنتخب الألماني للمرة الأولى، ونجح اثنان منهم في التعاون لافتتاح التسجيل بعد مرور 14 دقيقة فقط.

وبقي بوروسيا مونشنغلادباخ، صاحب المركز الأخير، من دون رصيد حتى الآن الموسم الجاري بعدما خسر على أرضه أمام هوفنهايم 1-2 في مواجهة جمعت فريقين يعانيان في أسفل الترتيب.

وافتتح بامباسي كونتي التسجيل لهوفنهايم «11» محرزًا هدفه الثاني في مباراتين منذ استدعائه المفاجئ إلى قائمة المنتخب الألماني الشهر الجاي.

وأدرك المغربي الأصل وائل محيا التعادل لأصحاب الأرض بعد وقت قصير من انطلاق الشوط الثاني «49»، لكن النمسوي ألكسندر براس أعاد التقدم لهوفنهايم بعد ست دقائق «54» وقاد فريقه إلى تحقيق فوزه الثاني فقط الموسم الجاري.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما بقي مونشنغلاباخ دون رصيد في ذيل الترتيب.

ويستعد هوفنهايم لاستضافة ليون الفرنسي الخميس ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».