ميلان يكسب أتالانتا.. وكومو وليتشي ينتصران

حسم فريق ميلان الأول لكرة القدم القمة أمام جاره أتالانتا بالتغلُّب عليه 3ـ2، الأحد، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، فيما عاد كومو وليتشي إلى طريق الانتصارات بفوز الأول على مضيفه فيورنتينا 3ـ1، والثاني على مضيفه أودينيزي 3ـ0.

وبدا ميلان في طريقه إلى تحقيق فوزٍ سهلٍ عندما حسم الشوط الأول بهدفين نظيفين، سجلهما البرتغالي جونزالو راموش «24 من ركلة جزاء» رافعًا رصيده إلى أربعة أهدافٍ الموسم الجاري، بينها ثلاثةٌ في آخر ثلاث مراحل، والفرنسي أدريان رابيو «43». وفي الشوط الثاني، عزَّز الإسباني ماريو جيلا النتيجة بالثالث «58» بعد دقيقة من إهدار راموش ركلة جزاءٍ، لكنَّ أتالانتا قلَّص الفارق في مناسبتين عبر جانلوكا جايتانو «66»، والمونتينيجري نيكولا كريستوفيتش «81».

ووضع ميلان حدًّا لفشله في الفوز على أتالانتا في آخر ست مواجهاتٍ بينهما في الدوري «تعادلان وأربع هزائم» في ثاني أطول سلسلةٍ من هذا النوع أمام الفريق ذاته بالبطولة.

وواصل «الروسونيري» سلسلة مبارياته دون هزيمةٍ في الدوري الإيطالي، ورفع رصيده إلى 15 نقطةً في المركز الرابع بفارق أربع نقاطٍ خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان، حامل اللقب والمتصدر، الذي فاز على بولونيا 3ـ1، السبت.

في المقابل، مُني أتالانتا بخسارته الرابعة الموسم الجاري مقابل ثلاثة انتصاراتٍ، ليتجمَّد رصيده عند تسع نقاطٍ في المركز العاشر.

وحقق كومو، رابع الموسم الماضي، فوزه الأول منذ 14 سبتمبر الماضي بفضل أهداف ماتيا ليبيرالي «32»، والأرجنتيني نيكو باس «36»، واليوناني أناستاسيوس دوفيكاس «56»، فيما سجل الكرواتي مارين بونجراتشيتش هدف الشرف لفيورنتينا «42».

وتقدَّم فريق المدرب الإسباني سيسك فابريجاس مؤقتًا إلى المركز الخامس برصيد 14 نقطةً قبل استضافة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحَّدة لدوري أبطال أوروبا.

في المقابل، بقي فيورنتينا، أحد فرق الدوري الأربعة التي غيَّرت مدربيها الموسم الجاري بعد أن حلَّ باولو فانولي بدلًا من فابيو جروسو، في المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد أربع نقاطٍ.

وتفوَّق ليتشي على أودينيزي بثلاثيةٍ، أحرزها الأنجولي كيالوندا جاسبار «11»، والنيجيري كونان ندري «33»، والبديل الألماني جميل سيبيرت «86».

ورفع ليتشي رصيده إلى تسع نقاطٍ في المركز الـ 11 مؤقتًا. في المقابل، واصل أودينيزي هدر النقاط، إذ مُني بخسارته الخامسة تواليًا في «سيري أ»، ليتجمَّد رصيده عند أربع نقاطٍ في المركز الـ 18.