دوري المدارس يفتح التسجيل في نسخته السابعة

أعلنت اللجنة المنظمة لدوري المدارس، الأحد، فتح باب التسجيل في النسخة السابعة من دوري كرة القدم المدرسي للموسم الرياضي 2026ـ2027، بدءًا من 18 أكتوبر الجاري وحتى 12 نوفمبر المقبل.

ويُنظم الدوري بالشراكة بين وزارتي الرياضة والتعليم، وبتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 20 ألف فريق مدرسي، يخوضون 120 ألف مباراة في 47 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق السعودية، ضمن منافسات تمتد نحو ستة أشهر، بواقع 12 مباراة لكل فريق.

وتشمل منافسات النسخة السابعة أربع فئات عمرية للبنين والبنات، تحت 9 أعوام، وتحت 12 عامًا، وتحت 13 عامًا، وتحت 15 عامًا.

ويمر الدوري بأربع مراحل تنافسية، تبدأ بالبطولة الداخلية على مستوى المدارس، تليها البطولة العامة على مستوى المدن والمحافظات، التي تنطلق 6 ديسمبر المقبل، ثم بطولة المناطق لفئة تحت 15 عامًا في مايو 2027، وصولًا إلى بطولة المملكة للنخبة في يونيو من العام ذاته، بمشاركة الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية.

ويهدف دوري المدارس إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، واكتشاف المواهب الوطنية في سن مبكرة، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والروح الرياضية، إلى جانب توفير بيئة تنافسية آمنة ومنظمة تسهم في تطوير القدرات الكروية للمشاركين.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن تسجيل المدارس وفرقها يتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدوري، من خلال المعلمين والمسؤولين في المدارس، داعيةً إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل إغلاقه في 12 نوفمبر المقبل.