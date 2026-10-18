تغريدات «إكس» في الأيام الماضية متنوعة، وفي اليومين الماضيين كان أكثر فيديو متداول هو السيارة الطائرة رودستر التي أطلقتها تسلا. أعتقد أن هذا الفيديو هو ما ستبثه البرامج الوثائقية بعد 70 أو 80 عامًا عن بداية السيارة الطائرة، مثلما نشاهد اليوم فيديو الأخوين رايت في التصوير الشهير لأول طيران في التاريخ «1903». فيديوهات أخرى عن الاضطرابات في بعض الدول الأوروبية بسبب غلاء المعيشة كما يقال، لكني لم أفهم السبب وراء سرقة المتاجر وحرق السيارات في فرنسا، لا أظن أنه جزء مما يسمى بالديمقراطية، بل انفلات وضعف أمني كشفته كثرة الحرامية. أبدأ بأول تغريدة اخترتها للدكتور حسن النعمي عن قصة قصيرة جدًا كتبها مفرج المجفل، أدب القصة القصيرة جدًا يبدو سهلًا من بعيد، وصعب من قريب «هذه القصة من روائع القصة القصيرة جدًا للمبدع مفرج المجفل، لا حظوا التكثيف اللغوي، وبراعة المفارقة في نهاية القصة، والمفارقة شرط أساسي في بناء القصة القصيرة جدًا «ارتدى النظارات الطبية في سن مبكرة لكونه لا يرى الأشياء بوضوح، وحين كبر تخلى عنها بعد أن أدرك أنه بالأساس لا توجد أشياء واضحة». عائشة غردت عن الحماية العجيبة لأصحاب النية الطيبة، الصفة التي تجعل قلوبهم صافية وهادئة «صاحب النية الطيبة لا تضيع خطواته أبدًا، مهما حاول الآخرون وضع العثرات في طريقه. يكفيه أن قلبه خالٍ من الأحقاد، ليتولى الله حمايته وتيسير أموره من حيث لا يحتسب». حساب روائع الأدب الروسي غرّد باقتباس لميخائيل جفانتسكي عن حقيقة الإنسان «إذا كنت تريد أن تعرف حقيقة الإنسان، فراقبه عندما لا تكون له مصلحة معك». هاشم الجحدلي يغرد دائمًا بأصدق ما قرأ، حسابه ممتع لكونه متميز فيما يقتطف «أصدق ما قرأت الليلة: بإمكان الحب أن يتغلب على كل شيء، ما عدا الفقر.. ووجع الأسنان». لا تتوقف الأخطاء الإملائية عند بعض المغردين، مع أن جوجل اليوم يقدم خدمة تدقيق الإملاء، لكن هذه الأخطاء خصوصًا السهلة منها لا تمر مرور الكرام على بعض الظرفاء، غرد سمير «بوكاء القلب أقوة من بوكاء العين، فأجابه محمد: بكاء اللغة العربية أقوى من الاثنين». خالد الشرهان ما زال يواصل التغريد بأسلوبه الطريف المعتاد، هذه من آخر تغريداته «أحبتي الرائعون والرائعات.. فيه ناس للعبرة مو للعشرة). أخيرًا هذا المثل الإنجليزي عن بعض الذين لا يشعرون بالذنب، غرد خالد «الضمير المرتاح غالبًا دليل على ذاكرة سيئة».