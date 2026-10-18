هل إعلام الأهلي يحتضر؟

ـ حزين جدًا على وضع كثير من إعلاميي الأهلي، فقد تغيّرت كثير من المبادئ لديهم، ولا أعرف سر ذلك، لكن ما حدث خلال الموسم الماضي فقط يجعلني أزداد حزنًا عليهم وعلى وضعهم فيما يخص الطرح الرياضي!!

ـ سبق أن تحدثت في هذه الزاوية العام الماضي عما حدث من بعض لاعبي الأهلي، وكيف قزّموا الفريق حينما جعلوا المتلقي يشعر بأنهم يريدون إيقاف النصر فقط، وأن الأهم بالنسبة لهم هو عدم تحقيقه لقب الدوري!!

ـ كثير من الإعلاميين الأهلاويين انساقوا خلف ما صرّح به هؤلاء اللاعبون، ابتداءً من بطولة السوبر التي أُقيمت في هونغ كونغ، حينما أدلى توني بتصريحات قال فيها إن هناك من يكرهنا، ووضع النصر خلف ما يحدث للأهلي!!

ـ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد إلى تدخّل الأهلاويين في مباريات أخرى لا تعنيهم في بداية الدوري، وتحديدًا مباراة النصر والفيحاء، حينما نشر بعض اللاعبين بوسترات عن ضربة الجزاء المحتسبة للنصر ضد الفيحاء، مع العلم أن الأهلي كان في المرتبة الخامسة، بينما حين اشتدت المنافسة، وأجمع المحللون التحكيميون «الذين يظهرون في البرامج الرياضية» على أن هدف الهلال ضد الرياض غير صحيح في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، لم نرَ منهم أي تعليق!!

ـ لن أتحدث عن تصريحات ميندي وديميرال بعد تحقيق بطولة النخبة مباشرة، وقبل لقاء النصر في الدوري، ولا عما حدث من بعض لاعبي الأهلي في مباراة الفيحاء التي تعثروا فيها، بسبب وجود أخطاء تحكيمية تقديرية، لكن ما حدث من الأهلاويين من انسياق خلف الإعلام الهلالي تحديدًا يجعلني أشاهد ما يحدث الآن من مناكفات هلالية وأهلاوية وأنا مبتسم، فهذا نتاج وضع أيديهم في أيدي بعض!!

ـ بعض الإعلاميين الهلاليين يتندرون على الأهلاويين بهبوط الأهلي إلى دوري يلو، رغم أنهم كانوا يتكاتفون ضد النصر، وشخصيًا هذا أمر لا أقبله، لكن بعض الأهلاويين حتى في هذه المسألة يريدون خلق مشكلة مع الإعلام النصراوي، ليس لشيء، وإنما فقط لإكمال ما بدؤوه في العام الماضي!!

ـ الإعلام الأهلاوي قوي، هكذا عهدناه، لكن الحقيقة الآن أن بعض إعلامييه أصبحوا أداةً في يد الآلة الإعلامية التي تقف ضد النصر!!