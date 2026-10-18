زيارة شاملة تدشن ظهور القادسية في «أرامكو»

اطّلع فريق القادسية الأول لكرة القدم، الأحد، على مختلف مرافق ملعب أرامكو في الخُبر، ومستوى تجهيزاته وخدماته وتقدّم الأعمال فيه.

وزار وفدٌ من نادي القادسية الملعب، تقدمه رامي التركي، رئيس مجلس الإدارة، وضمّ لاعبي الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وعبد الله الراشد، عضو مجلس الإدارة، والإسكتلندي جيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي. والتركي وبيسجروف يشغلان عضوية مجلس إدارة شركة الملعب.

وحسب بيانٍ للنادي، عاين الوفد مختلف المرافق ومستوى التجهيزات والخدمات، بما في ذلك أرضية المستطيل الأخضر، والمدرجات، وغرف اللاعبين، والمرافق المساندة، للتعرف على تفاصيل المنشأة وما توفره من إمكانات تعزّز تجربة اللاعبين والجماهير وتشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية في المنطقة الشرقية.

وجاء في البيان: «تأتي الزيارة ضمن الاستعدادات المبكرة لخوض القادسية مبارياته على أرضه في ملعب أرامكو، وحرص النادي على التعرّف على المنشأة التي ستجمعه بجماهيره، بما يواكب تطلعاته ويمهد لمرحلة جديدة في مسيرته».

ومن شركة أرامكو، كان نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة، في استقبال الوفد، وذلك فهد الضبيب، رئيس مجلس إدارة شركة الملعب، ونائبه محمد الثميري، وماثيو كيتل، الرئيس التنفيذي لشركة الملعب.