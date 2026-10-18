ريمونتادا الخليج تعيد الفتح إلى دوامة الهزائم

حوّل فريق الخليج الأول لكرة القدم تأخره بهدفين أمام الفتح إلى انتصار بريمونتادا مثيرة 3-2 خلال المواجهة التي جرت الأحد على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي.

وبدا الفتح في طريقه إلى حصد النقاط الثلاث، بعد أن تقدم بهدفين عبر السلوفاكي الدولي لوكاس هاراسلين والإيفواري ويلفريد كانجا في الدقيقتين 33 و60.

لكن الفريق الخلجاوي احتاج إلى ست دقائق فقط ليتمكن من تسجيل هدفين حملا توقيع الجامبي موسى بارو والنرويجي جوشوا كينج «78 و84» قبل أن يخطف نقاط المواجهة بهدف ثالث أحرزه الإسباني عمر ماسكاريل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وحافظ الخليج من خلال الفوز على سجله الخالي من الخسارة للمباراة الخامسة تواليًا «انتصاران و3 تعادلات»، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة.

في المقابل، عاد الفتح مجددًا إلى دوامة الهزائم بعد أن نجح في تحقيق انتصاره الأول على الحزم 3-2 في الجولة، وبذلك تجمد رصيده عند 6 نقاط.