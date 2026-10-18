الاتحاد ينهي حقبة بلانيس

أنهت إدارة شركة نادي الاتحاد علاقتها التعاقدية مع رامون بلانيس، المستشار الرياضي، بعد نحو عامين وتسعة أشهر قضاها الإسباني داخل النادي، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتوصَّلت الإدارة الاتحادية وبلانيس إلى تسوية نهائية للعلاقة بين الطرفين، تسلَّم بموجبها الأخير مستحقاته المالية، ليُغلق النادي ملف عقده، فيما يتَّجه في محطته المقبلة إلى الدوري المكسيكي، حسبَ المصادر ذاتها. وكانت إدارة الاتحاد أبعدت بلانيس عن منصب المدير الرياضي، مطلع يونيو الماضي، ضمن إعادة هيكلة للمنظومة الرياضية، وحوَّلته إلى مستشار رياضي، وكلَّفت مواطنه فرانك كاربو بمهام المدير الرياضي. وسبقت الخطوة أسابيعُ شهدت تجميد صلاحيات بلانيس التنفيذية قبل اعتماد الهيكلة الجديدة رسميًّا. وبدأت علاقة رامون بالاتحاد، يناير 2024، عندما تعاقد معه النادي مديرًا رياضيًّا قادمًا من ريال بيتيس الإسباني، ليتولَّى العمل ضمن المنظومة المسؤولة عن الملفات الرياضية للفريق الأول قبل انتقاله إلى الدور الاستشاري في الأشهر الأخيرة من تجربته.

وخلال فترة وجوده في الإدارة الرياضية، مرَّ الاتحاد بموسمَين مختلفين من حيث النتائج، إذ جمع الفريق لقبَي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم قبل الماضي، فيما أنهى الموسم التالي خامسًا في الدوري، وغادر كأس الملك وكأس السوبر من الدور نصف النهائي، ودوري أبطال آسيا للنخبة من ربع النهائي.

ويملك رامون، البالغ 58 عامًا، تجاربَ إداريةً سابقةً في الكرة الأوروبية، من بينها تجاربُ مع ناديي برشلونة وريال بيتيس الإسبانيين.