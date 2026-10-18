تحت الدراسة.. متحف يستعرض تاريخ الهلال

تدرس شركة نادي الهلال إنشاء متحف خاص بإنجازات الفريق الأول لكرة القدم، يضمُّ بطولاته ومحطات التتويج التي حقَّقها على امتداد تاريخه، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وتفاضل إدارة النادي بين خيارين لاحتضان المتحف، الأول تخصيص موقع إلى جانب مركز الماجدية الرياضي، مقر تدريبات الأزرق في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والثاني استئجار موقع مستقلٍّ، ليكون مخصَّصًا بالكامل للمتحف. ويأتي اختيار الموقع ضمن أبرز الملفات التي تدرسها الإدارة قبل اعتماد المشروع، نظرًا لاختلاف طبيعة كل خيار من حيث المساحة، وسهولة وصول الجماهير، وإمكانية تخصيص مرافق إضافية مرتبطة بالتجربة المخصَّصة للزوَّار.

ويتضمَّن التصوُّر الأولي للمتحف عرض ألقاب الهلال، إلى جانب تخصيص مساحة لكل بطولة، مع وضع شاشة أمام كل كأس، تعرض مشوار الفريق نحو تحقيقه.

ولم تحسم شركة الهلال حتى الآن الموقع النهائي، أو الجدول الزمني لتنفيذ المشروع في ظل استمرار دراسة الجوانب المالية، والمساحة، والتجهيزات.

وتأتي فكرة إنشاء المتحف على غرار تجارب عدد من الأندية الأوروبية الكبرى التي خصَّصت متاحفَ داخل ملاعبها، أو مقرَّاتها لعرض تاريخها وكؤوسها ومقتنياتها، من بينها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي.