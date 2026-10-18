سيميدو: قادرون على الأهلي.. وسافيتش الأصعب

بدأ رحلته مع كرة القدم في أكاديمية «فيدجوس دي بيديراس» في غينيا بيساو، قبل أن ينتقل إلى البرتغال وينضم إلى الفئات السنية لبنفيكا، ومن هناك انطلقت مسيرته الاحترافية في أوروبا، ثم دشن موسم 2022 انطلاقته في دوري روشن السعودي مع الطائي الملقب بـ«صائد الكبار»، وبعد ثلاثة مواسم رحل إلى نيوم وساهم في صعوده الى دوري المحترفين، وفي الموسم الماضي بدأ مع الفيحاء في محطة جديدة، ويسعى لكتابه فصل جديد مع «البرتقالي».

ضيف «الرياضية» في هذا الحوار الغيني ألفا سيميدو مهاجم فريق الفيحاء، يتحدث عن مواجهة فريقه، أمام الأهلي، ويتحدث عن الأربعة الكبار في دوري روشن، ويعد الصربي سيرجي سافيتش أصعب لاعب واجهه في السعودية.

01

ما مدى جاهزيتكم لمواجهة الأهلي الإثنين في عاشر جولات روشن؟

بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة وقوية، لكننا دائمًا جاهزون وواثقون من قدرتنا على الفوز دائمًا.

02

كيف يواجه الفيحاء تحدي مواجهة الأندية التي تفوقكم؟

نعم، ليس من السهل دائمًا مواجهة فرق تمتلك قوة مالية أكبر وقدرة أعلى على الاستثمار، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، علينا أن نقاتل بالإمكانات المتاحة لدينا، وأن نتكاتف أكثر، مع إدراك أن العمل الجماعي إذا كان منظمًا وفعالًا، فإنه قادر على الحد من خطورة أبرز المواهب الفردية لدى المنافسين.

03

ما هي أصعب التحديات التي تواجهكم؟

كرة القدم تتطور باستمرار، اليوم يمكن للفريق المنظم، مع قليل من الحظ، أن يواجه منافسين يتفوقون عليه نظريًا، لكن التحدي بالنسبة لنا هو الحفاظ على قدرتنا التنافسية وتقديم مستويات مرتفعة باستمرار.

04

كيف تقيّم مستوى المنافسة في دوري روشن الموسم الجاري؟

أعتقد أن دوري روشن السعودي يتطور باستمرار، منذ وصولي إلى السعودية وانضمامي إلى الطائي قبل خمسة مواسم، لاحظت أن مستوى الدوري يتحسن في كل موسم، وهذا أمر طبيعي، قبل ثلاثة أو أربعة مواسم لم يكن الدوري يضم هذا العدد من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، ومع وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو وعدد من النجوم الآخرين، أصبح الدوري أكثر جاذبية وتنافسية، كرة القدم الأوروبية لا تزال تحظى بمكانة كبيرة، لكن دوري روشن أصبح اليوم أكثر جذبًا للاهتمام وأكثر تنافسًا.

05

برأيك ما سر توجه نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي؟

لم يعد اللاعبون يأتون إلى السعودية من أجل المال فقط، بل أصبحت الجوانب الرياضية أكثر أهمية، إلى جانب الانتشار الإعلامي الكبير للدوري، الذي بات يحظى بمتابعة من مختلف أنحاء العالم بفضل تطوره.

06

ما أصعب الفرق التي واجهتها في السعودية؟

سيكون من غير المنصف اختيار فريق واحد فقط، أعتقد أن الأندية الأربعة الكبار قوية للغاية، الهلال والنصر كانا الأكثر ثباتًا في المستوى، وأرى أنهما يتفوقان قليلًا على الفرق الأخرى، من حيث عمق التشكيلة والاستمرارية، ومواجهة أحد هذين الفريقين دائما ما تكون صعبة لأي فريق، وتتطلب أعلى درجات التركيز.

07

من اللاعب الذي تجد صعوبة حينما تواجهه؟

رغم أن الاختيار ليس سهلًا، كوني واجهت عددًا من اللاعبين أصحاب المستويات العالية، الا انني سأختار الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال، كونه أصعب منافس واجهته، يركض طوال المباراة، ينافس على كل كرة كأنها الأخيرة، لاعب استثنائي، ومن النوعية التي ترفع مستوى أي فريق يلعب له، لأن أسلوبه الفني ينعكس إيجابيًا على زملائه.

08

ماهي المباراة التي تشعر فيها أنك لم تقدم فيها المستوى المأمول؟

كانت أمام الخلود الموسم الماضي، النتيجة لم تعكس مجريات المواجهة الفعلية، لكنني تعرضت للطرد في بداية الشوط الثاني، وشعرت أنني خذلت فريقي، كان ذلك شعورًا محبطًا للغاية بالنسبة لي، وكان من الصعب التعامل مع النتيجة بعد المباراة.

09

كيف ترى المستويات الفنية للأندية الأربعة الكبار، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي الموسم الجاري؟

هناك بعض التغييرات في الموسم الجاري، الهلال مثلًا يعد أكثر استقرارًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه الوحيد الذي لم يغيّر جهازه الفني، أما الفرق الثلاثة الأخرى، لا تزال تعمل على تطوير أدائها، وتحاول ترسيخ أسلوب لعب وهوية جديدة، وهذا الأمر يحتاج إلى الوقت والتدريب والصبر، حتى مع احتفاظها بجزء كبير من قوام تشكيلاتها.

10

من الأفضل حتى الآن؟

أعتقد أن الهلال يبدأ الموسم بأفضلية طفيفة، لكنني أتوقع بطولة شديدة التنافسية، وستستمر المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

11

أي الفرق الأربعة تجد نفسك في مواجهة صعبة أمامها؟

في الماضي، كان الهلال فريقًا صعبًا للغاية بسبب قوته البدنية وكثافة أدائه داخل المستطيل الأخضر، لكنني لم أواجه جميع الأندية الأربعة الكبرى الموسم الجاري.

12

ما أبرز الفوارق التي لاحظتها بين اللعب في السعودية والدوريات الأخرى؟

خضت تجارب في بعض أكبر الدوريات في العالم، لعبت في البرتغال وإسبانيا وإنجلترا، هناك أمور يصعب تعويضها أو تطبيقها بين ليلة وضحاها، فهذه الدول تضم أندية تاريخية، نشأ الناس على متابعتها وتشجيعها عبر أجيال متعاقبة، لذلك، يحتاج الدوري السعودي إلى الصبر والعمل المتواصل حتى يواصل تقدمه ويجذب مزيدًا من اهتمام الجماهير، الفجوة بين الدوري السعودي وبعض أقوى الدوريات في العالم لم تعد كبيرة كما السابق، لدينا لاعبون جيدون ومدربون مميزون وفرق قوية، كما أن الهياكل التنظيمية والاحترافية لكرة القدم في السعودية تشهد تطورًا تدريجيًا.

13

ماذا يحتاج دوري روشن حتى يصبح ضمن أفضل خمس دوريات في العالم؟

أعتقد أنه يحتاج إلى مواصلة التطور، مع الحفاظ على الاستمرارية، شهدنا على مر الأعوام دوريات عدة تحاول منافسة الدوريات الأوروبية، لكنها تفقد زخمها في نهاية المطاف، لذلك استمرار استثمارات الأندية، والاستثمار في تطوير الفئات السنية، ورفع مستوى اللاعبين المحليين، إلى جانب مواصلة استقطاب المواهب الكبيرة داخل الملعب وخارجه، كلها عوامل يمكن أن تسهم في تقليص الفجوة مع الدوريات الأوروبية الكبرى، وأرى أن هذه العملية بدأت بالفعل، لا ينبغي الاستعجال، بل المطلوب الاستمرار في العمل الذي بدأ، وتواصل على هذا النهج، والنتائج الإيجابية ستظهر من موسم إلى آخر.

14

هل أنت قادر على الاستمرار في دوري روشن لفترة طويلة؟

أنا سعيد هنا، وعقدي مع الفيحاء مستمر، أشعر أنني أصبحت أكثر استقرارًا وارتياحًا في هذه البيئة ومع طبيعة كرة القدم التي تُلعب هنا، لكنني لا أعرف ما الذي سيحمله المستقبل، سأفكر في ذلك عندما يحين الوقت المناسب، أما الوقت الحالي، ينصب تركيزي على مساعدة الفيحاء لتقديم موسم إيجابي ومستقر.