السلامي: النتيجة مخيبة.. وينتظرنا عمل كبير

اعتذر المغربي جمال السلامي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، لجماهير «النموذجي» بعد الخسارة 2-3 أمام الخليج، الأحد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، واصفًا النتيجة بالمخيبة.

وفرط الفريق الفتحاوي في تقدمه بهدفين، لتهتز شباكه ثلاث مرات في الشوط الثاني، ويتكبد خسارته السادسة في الدوري.

وقال السلامي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المباراة: «تقدمنا بهدفين، وكنت عرف أنها نتيجة خطيرة، المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا، ولكننا ارتكبنا أخطاء».

وتحسر المدرب المغربي على ضياع فرصة الفوز، وأوضح: «النتيجة مخيبة جدًا وأمامنا عمل كبير».

وعن تقييمه لأداء لاعبيه خلال المواجهة، أجاب مدرب الفتح: «أعطيت فرصة لبعض اللاعبين مثل عبد الرحمن الخيبري وارتكب أخطاء لهذا أشركت فهد،

واختتم السلامي حديثه بتقديم اعتذار إلى جماهير الفتح على النتيجة التي وصفها بالسيئة.