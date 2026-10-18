جوميز: روح اللاعبين سر الانتصار

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، سعادته بالانتصار على الفتح 3ـ2، الأحد، ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، مرجعًا عودة فريقه بعد تأخُّره بهدفين إلى ما وصفه بـ «روح وقتال اللاعبين».

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال جوميز: «عندما تقدَّم الفتح في النتيجة شعرت بأننا لا نستحق الخسارة. روح الفريق كانت سرَّ النجاح وتحقيق النتيجة الإيجابية».

وأضاف المدرب البرتغالي: «لاعبو فريقي خاضوا المباراة بروحٍ عاليةٍ، وقدَّموا كثيرًا من القوة والقتالية، والمهاجمون كانوا على قدر المسؤولية».

وأثنى مدرب الفتح على مردود لاعبيه، خاصَّةً البدلاء، وتابع: «عملت في الشق الهجومي، والتبديلات الهجومية كانت ناجحةً. المباراة كانت من أميز لقاءات الدوري».