اللقب الأول

حققت البولندية مايا تشوالينسكا أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس ​المحترفات بتغلبها 2-6 و6-4 و6-2 على البريطانية سوناي كارتال في نهائي بطولة ووهان المفتوحة للتنس، الأحد (وكالات)