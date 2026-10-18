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اللقب الأول

2026.10.18 | 11:17 pm
حققت البولندية مايا تشوالينسكا أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس ​المحترفات بتغلبها 2-6 و6-4 و6-2 على البريطانية سوناي كارتال في نهائي بطولة ووهان المفتوحة للتنس، الأحد (وكالات) اللقب الأول

اللقب الأول

اللقب الأول

اللقب الأول

اللقب الأول

اللقب الأول