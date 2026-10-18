الشباب.. عودة بودينس والعبود ومشاركة عباس

اختتم فريق الشباب الأول لكرة القدم، مساء الأحد، تحضيراته لمواجهة الفيصلي، الإثنين في الرياض، بمشاركة الجناحين عبد الرحمن العبود، والبرتغالي دانييل بودينس بعد عودتهما إلى التدريبات الجماعية.

وحسبَ مصادر «الرياضية»، بات ظهور اللاعبَين، العائدين من إصابتَين، أمام الفيصلي في يد المدرب الألماني توماس ليتش.

وأشارت المصادر إلى خوض اليمني عادل عباس، لاعب الوسط الشاب، تدريب «الليوث» الأخير قبل المباراة، الذي شهِد فرض المدرب جملًا فنيَّةً متنوِّعةً، وضع بها اللمسات الأخيرة على تحضيرات فريقه.

وليس مؤكدًا، طبقًا للمصادر، إذا ما كان ليتش سيضم عباس، الذي برز خلال كأس الخليج العربي الأخيرة، إلى قائمة لقاء الفريقين، المنتمي إلى عاشر جولات دوري روشن السعودي.

ويحتضن ملعب «إس إتش جي أرينا» المواجهة، التي يفتقد أصحاب الأرض خلالها إلى خدمات الغاني توماس بارتي، لاعب الوسط، والجناح همام الهمامي، بداعي الإصابة، فضلًا عن المدافع البليهي، الموقوف بسبب نيله بطاقةً حمراء أمام التعاون في الجولة الثامنة.

وتغلَّب «الليوث» 3ـ0 على «السكري» في أول انتصارٍ لهم ضمن النسخة الجارية من الدوري، ما رفع رصيدهم إلى سبع نقاطٍ. وتأجَّلت مواجهتهم مع الاتحاد، لحساب الجولة التاسعة، إلى ديسمبر المقبل.