أرتيتا يتنفس

تنفَّس الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الأول لكرة القدم، الصعداء بعد تحقيق فريقه فوزًا بشقِّ الأنفس على مضيفه نوتنجهام فورست 1ـ0، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد (وكالات)