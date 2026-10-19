إصابة عبد المنعم تقصي ناكامورا.. وليون يتصدر

تسبَّب المصري محمد عبد المنعم، مدافع فريق نيس الفرنسي الأول لكرة القدم، في طرد الياباني كايتو ناكامورا، لاعب وسط ليون، بعد تدخُّلٍ عنيفٍ من الأخير، ومع ذلك فاز ليون 2ـ1 على ضيفِه، مساء الأحد، وتصدَّر جدول ترتيب دوري الـ «ليج 1» مستفيدًا من فارق الأهداف أمام باريس سان جيرمان، حامل اللقب.

وتقدَّم نيس في النتيجة بهدفٍ للمهاجم الإيفواري إيلي واهي عند الدقيقة 18، وردَّ أصحاب الأرض بهدفين، أحرزهما الأمريكي تانر تيسمان، لاعب الوسط، والمهاجم التشيكي بافل سولتش، في الدقيقتين 32 و36.

ولعِب عبد المنعم المباراةَ من البداية، وعند الدقيقة 70 تعرَّض إلى تدخُّلٍ عنيفٍ من البديل ناكامورا، نال الياباني بسببه بطاقةً حمراء مباشرة بعد تسع دقائقَ من دخوله، فيما سقط الأول على الأرض، وبدا متألمًا نتيجة تدخُّلٍ قوي بأسفل القدم على جانب الصدر.

وتأثُّرًا بالإصابة، خرج المصري مستبدلًا في الدقيقة 81، مُخليًا مكانه للمدافع الغاني أليدو سايدو.

وانتهت المباراة 2ـ1، فتصدَّر الفائز جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطةً، متساويًا مع الـ «بي سي جي»، بطل أوروبا، ومتفوِّقًا عليه بفارق الأهداف «8 مقابل 5»، فيما حلَّ نيس، برصيد ثماني نقاطٍ، في المركز الـ 13، بعدما حاد عن سكَّة الانتصارات بعد فوزه خلال الجولتين الماضيتين.

وبدأ عبد المنعم «27 عامًا» مباريات فريقه الست الأخيرة في الدوري، وبدءًا من الجولة الثانية ثبَّت نفسه في التشكيل الأساسي للمدرب الفرنسي أوليفيه بانتالوني بعد غيابٍ طويلٍ دام أكثر من موسمٍ نتيجة الإصابة بقطعٍ في الرباط الصليبي خلال النصف الثاني من الموسم قبل الماضي. وأصيب اللاعب ذاته بشد عضلي قوي أثناء تمثيله منتخب بلاده في كأس العالم 2029، لكنه استعاد جاهزيته قبل انطلاق منافسات الـ «ليج 1».