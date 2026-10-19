لاتسيو يقسو على يوفنتوس.. ويزاحم صدارة إنتر

قسا فريق لاتسيو الأول لكرة القدم على مضيفه يوفنتوس عندما هزمه بثلاثية نظيفة وبنكهة دنماركية في تورينو ولحق بإنتر ميلان حامل اللقب إلى الصدارة، الأحد، في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.

فعلى ملعب أليانز ستاديوم في تورينو وبعد سبع مراحل، لم يعد لاتسيو مجرد مفاجأة، بل أصبح أحد الفرق التي ينبغي أخذها في الحسبان الموسم الجاري.

حصد فريق «بيانكوتشيليستي»، مثل إنتر، 19 نقطة من أصل 21 ممكنة، وهو أفضل رصيد في تاريخه عند هذه المرحلة من الموسم، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 17 نقطة الذي حققه مع المدرب السويدي الراحل سفن غوران إريكسون في بداية موسم 1999-2000.

وبعد هدف الافتتاح الذي سجله الدنماركي أوليفر بروفستجارد (37)، عانى فريق المدرب جينارو غاتوزو في الشوط الثاني، لكنه وجه الضربة القاضية ليوفنتوس في اثنتين من هجماته النادرة، عبر الدنماركي الآخر غوستاف إيزاكسن (66) والنيجيري فيزايو ديلي-باشيرو (89) اللذين أربكا دفاع تورينو الذي بدا ساكنًا.

وحتى جماهير لاتسيو نفسها فوجئت بالبداية الصاخبة لفريقها الموسم الجاري. فالنادي العاصمي الذي كان نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية مقيدًا بشدة، يعيش منذ أشهر على وقع صراع مفتوح بين مجموعات الألتراس التي تقاطع مبارياته على أرضه، ورئيس النادي ومالكه كلاوديو لوتيتو، فيما كان غاتوزو خرج من تجربة فاشلة على رأس المنتخب الإيطالي الذي غاب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

وغادر يوفنتوس الملعب وسط صافرات الاستهجان من جماهيره.

ويستضيف فريق «السيدة العجوز» الخميس رين الفرنسي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له في الدوري، فتراجع إلى المركز الثامن بفارق 8 نقاط عن الصدارة.