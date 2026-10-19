قبل «الكلاسيكو».. الريال يطمئن أنصاره برباعية إشبيلية

سجل الدولي الفرنسي كيليان ​مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، هدفين ليقلِّص «الملكي» الفارق مع برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، إلى ست نقاطٍ بفوزه 4ـ1 على إشبيلية في ‌ملعب سانتياجو ‌برنابيو، الأحد، ​قبل ‌أسبوعٍ ⁠من ​المواجهة المباشرة ⁠بين الفريقين في لقاء القمَّة.

وافتتح التركي أردا جولر التسجيل في الدقيقة 30 بتسديدةٍ قويةٍ من خارج منطقة الجزاء، سكنت ⁠الزاوية العليا، وأضاف ‌مبابي الهدف الثاني بعد ​سبع دقائق ‌عقب حركة استدارةٍ رائعةٍ.

وحصل ‌مبابي على ركلة جزاءٍ، وسجلها في الدقيقة 63، ليحسم المباراة فعليًّا.

وقلَّص إشبيلية الفارق بهدفٍ ‌قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء ⁠عبر ⁠البديل مانو بوينو، لكنَّ يان ديوماندي أعاد التقدم بثلاثة أهدافٍ للريال بتسديدةٍ قويةٍ بعدها بدقيقتين.

وصعد ريال مدريد إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطةً، بفارق نقطةٍ واحدةٍ خلف أتلتيكو مدريد، ​بينما جاء ​إشبيلية في المركز السادس بـ 14 نقطةً.

وفي مباراةٍ ثانيةٍ، صعد ريال سوسيداد إلى المركز الخامس في ترتيب الدوري عقب فوزه على الكبير على مضيفه ملقة 5ـ2، الأحد.

وسجَّل للفريق الباسكي الياباني تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 3، والأيسلندي أوري أوسكارسون «26»، وميكل أويارسابال «59 و67»، والبرتغالي جونزالو جيديش «73»، وأحرز لملقة أدريان نينو «54»، وبابلو مارتينيز «66».

ورفع سوسيداد رصيده إلى 16 نقطةً في المركز الخامس.

في حين فاز سلتا فيجو على ضيفه ألافيس 2ـ1. وسجَّل هدفَي أصحاب الأرض فيران جوتجلا في الدقيقة 53، وخافي رودريجيز «71»، بينما أحرز لألافيس هوجو نوفوا «87».

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 11 نقطةً في المركز الثامن بفارق الأهداف عن ألافيس الذي أهدر فرصةً ثمينةً للاقتراب من المراكز الأربعة الأولى.