بطولة ووهان أول ألقاب مايا

فازت البولندية مايا تشوالينسكا بلقبها الأول في بطولات اتحاد لاعبات التنس ​المحترفات بتغلبها 2ـ6 و6ـ4 و6ـ2 على البريطانية سوناي كارتال في نهائي بطولة ووهان المفتوحة، الأحد.

واستعانت مايا، التي بلغت نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، بضربةٍ مرتفعةٍ دفاعيةٍ باليد اليمنى لتعطيل إيقاع لعب سوناي، وتفوَّقت على اللاعبة البريطانية ‌بتغييرٍ في ‌الاتجاه، وضرباتٍ حاسمةٍ في الزوايا.

وسيطرت سوناي، ‌المصنَّفة الـ ⁠170 ​عالميًّا، وهي ⁠أدنى لاعبةٍ في التصنيف تصل إلى نهائي إحدى بطولات الـ 1000 نقطة، على المجموعة الأولى بضرباتٍ أماميةٍ قويةٍ، في حين غابت الدقة عن ضربات منافستها البولندية.

لكنَّ مايا «25 عامًا»، التي فازت ⁠على صديقة طفولتها إيجا شفيونتيك، عادت ‌بقوةٍ في المجموعة ‌الثانية، ودفعت سوناي إلى تبادلاتٍ ​طويلةٍ، وكسرت إرسال ‌منافستها ثلاث مراتٍ، لتفرض خوض مجموعةٍ فاصلةٍ.

وتداعت ‌اللاعبة البريطانية تحت الضغط في المجموعة الثالثة، وارتكبت 11 خطأ سهلًا، في حين فازت البولندية، التي زادت ثقتها، بأربعة أشواطٍ متتاليةٍ، لتحسم اللقاء.