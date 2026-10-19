«الرياض آرت».. بدء التقديم لملتقى طويق للنحت 2027

أعلن برنامج «الرياض آرت» ـ أحد مشاريع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ـ فتح باب التقديم للمشاركة في النسخة الثامنة من ملتقى طويق للنحت 2027، المقرر في الرياض مطلع العام المقبل، تحت شعار «في أعماق الجذور».

وبدأ الملتقى استقبال طلبات التقديم للفنانين من السعودية ومختلف أنحاء العالم خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، على أن يُختار 20 فنانًا من قبل مقيمين فنيين، لإنجاز أعمال نحتية في الرياض، ويشترط في المتقدمين امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال النحت وعرض الأعمال الفنية، وتنفيذ التكليفات الفنية في مجال الفن العام.

وأعلن البرنامج أسماء المقيمين الفنيين للنسخة الثامنة من الملتقى، وهم: المقيم والمنتج الفني البريطاني ألدو رينالدي، والمقيمة والمديرة الفنية والاستراتيجية الثقافية البريطانية الإيطالية أوروندا سكاليرا، إلى جانب الفنانة والباحثة والأكاديمية والمقيمة الفنية السعودية الدكتورة سها الزيد، ويتولى المقيمون الثلاثة الإشراف على التوجه الفني للملتقى واختيار الفنانين المشاركين في نسخته الثامنة.

ويستكشف شعار النُسخة الثامنة من الملتقى «في أعماق الجذور» طبقات الأرض والذاكرة والثقافة التي تشكل المكان، وصلتها بالتحولات التي يشهدها، إذ تنطلق الرؤية من أن الجذور ليست صلة بالماضي فحسب، بل مصدرًا للنمو والقدرة على إعادة تشكيل المكان واستشراف مستقبله.

وتتضمن نسخة عام 2027 مجموعة متنوعة من المواد، تشمل الجرانيت والمعادن وبلوكات التهوية الزخرفية والفسيفساء والأسمنت، وفقًا للإطار الفني والإنتاجي المعتمد للملتقى، وسيُتاح للفنانين المختارين للعمل بالحجر استخدام الجرانيت المستخرج من المملكة بثلاثة ألوان مميزة هي: «الذهبي الملكي»، و«الأخضر»، و«الوردي الملكي» إلى جانب البازلت الأسود، بما يفتح المجال أمام معالجات مبتكرة لهذه المواد التقليدية.

وأكدت مديرة ملتقى طويق للنحت في الهيئة الملكية لمدينة الرياض سارة الرويتع أن الملتقى يتيح للجمهور متابعة العملية الإبداعية عن قرب، ومشاهدة الفنانين وهم يعملون جنبًا إلى جنب لإنجاز أعمال نحتية واسعة النطاق، مضيفة أن كل منحوتة تعد تجربة مشتركة تعزز ارتباط المدينة بالفن.

ويتيح الملتقى للجمهور مشاهدة الفنانين مباشرة أثناء تنفيذ أعمالهم على مدى ثلاثة أسابيع، والتعرف على مراحل إنجازها، على نحو ما جرى في النسخ السابقة من الملتقى، كما يصاحب أعمال النحت برنامج للمشاركة والتفاعل المجتمعي، يشمل زيارات مدرسية وجامعية، وورش عمل تطبيقية، وجلسات حوارية متخصصة في الفن والنحت والتخطيط الحضري.

ويُختتم الملتقى بمعرض مفتوح للجمهور، ثم توزع الأعمال المنجزة في مواقع مختلفة من العاصمة لتنضم إلى الأعمال الفنية الدائمة لبرنامج «الرياض آرت».

ويُعد ملتقى طويق للنحت إحدى الركائز الرئيسة في برنامج «الرياض آرت»، الذي أُطلق عام 2019 للإسهام في إثراء الحياة العامة في العاصمة وتعزيز حضور الفن في مساحاتها.