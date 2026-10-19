الريال يستعرض

استعرض فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم قوته الهجومية بأربعة اهداف في مرمى إشبيلية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الدوري الإسباني، الأحد. (وكالات)