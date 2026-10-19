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الريال يستعرض

2026.10.19 | 01:00 am
استعرض فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم قوته الهجومية بأربعة اهداف في مرمى إشبيلية خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الدوري الإسباني، الأحد. (وكالات) الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض

الريال يستعرض