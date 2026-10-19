الإصابة تبعد سيمونز عن ساكرامنتو كينجز

تعرضت عودة الأسترالي بن سيمونز، لاعب فريق ساكرامنتو كينجز الأول لكرة السلة، إلى الدوري الأمريكي للمحترفين لانتكاسة قاسية، الإثنين، بعدما أعلن ناديه إصابته بتمزق في وتر أخيل الأيمن خلال التدريب.

وقال كينجز في بيان: «أصيب بن سيمونز، لاعب ساكرامنتو كينجز، خلال مناورة تدريبية مباشرة في حصة الأحد. وأظهر التصوير بالرنين المغناطيسي وجود تمزق في وتر أخيل الأيمن.

وسيخضع سيمونز إلى عملية جراحية. وسيتم تقديم مستجدات إضافية عند الاقتضاء».

وكان سيمونز غاب عن الموسم الماضي بسبب مشاكل متكررة في الظهر، لكنه وافق سبتمبر على عقد لمدة عام واحد مع كينجز.

واختار فيلادلفيا سفنتي سيكسرز اللاعب البالغ 30 عامًا في المركز الأول في درافت الدوري 2016، لكنه غاب عن موسم 2016ـ2017 بسبب كسر في القدم اليمنى.

ونال جائزة أفضل لاعب صاعد 2018، لكن مسيرته التي عرقلتها الإصابات مع فيلادلفيا انتهت بطريقة متوترة 2022، وكانت آخر مشاركة له في الدوري مطلع 2025 عندما لعب احتياطيًا مع لوس أنجليس كليبرز.

وبلغت معدلات سيمونز خلال ثمانية مواسم في الدوري 13.1 نقطة و7.4 متابعات و7.2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وسجل أفضل أرقامه مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قبل أن يغيب عن موسم 2021ـ2022 ثم ينتقل إلى بروكلين نتس حيث عانى من تراجع مستواه قبل أن يستغني عنه النادي 2025، فأكمل الموسم مع كليبرز.

وكان سيمونز عزز اهتمام الأندية به في أغسطس بعد معسكر تدريبي قوي مع المنتخب الأسترالي.

وأنهى كينجز الموسم الماضي بسجل 22 انتصارًا مقابل 60 هزيمة.

ولم يبلغ الأدوار الإقصائية سوى مرة واحدة منذ 2006، عندما خرج على يد جولدن ستايت في الدور الأول 2023.