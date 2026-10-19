«ريمونتادا» ثالثة.. الخليج يلحق الفتح بالتعاون والهلال

وقع فريق الخليج الأول لكرة القدم على ثالث «ريمونتادا» في تاريخه بدوري المحترفين بعد أن حوّل تأخره بهدفين أمام الفتح إلى انتصار 3ـ2، الأحد، مكررًا سيناريو مباراتين سابقتين ضد التعاون والهلال حسمهما بالنتيجة ذاتها.

وانتظر الفريق الخلجاوي حتى الدقيقة 78 في مواجهته أمام الفتح ضمن عاشر جولات دوري روشن السعودي، ليتمكن من تقليص الفارق بعدما نجح الجامبي موسى بارو في تسجيل الهدف الأول، قبل أن يضيف هدفين آخرين عبر النرويجي جوشوا كينج والإسباني عمر ماسكاريل عند الدقيقتين« 84 و90+3»، ليقلب الطاولة على الفتح الذي تقدم بالنتيجة عن طريق السلوفاكي لوكاس هاراسلين والإيفواري ويلفريد كانجا في الدقيقتين 33 و60.

وأعاد الخليج من خلال هذا الفوز، ذكريات «الريمونتادا» التي فعلها مرتين أمام التعاون والهلال خلال نسخ سابقة من الدوري.

وتعود «الريمونتادا» الأولى إلى 25 فبراير 2016، وتحديدًا الجولة الـ18 من منافسات الدوري موسم 2015ـ 2016 حينما باغت التعاون نظيره الخليج بهدفين سريعين في غضون 8 دقائق عن طريق أحمد الزين «8»، والسوري جهاد الحسين «16»، لكن الفريق الشرقي استعاد توازنه في الشوط الثاني وخطف النقاط الثلاث بعد تمكنه من تسجيل ثلاثة أهداف منها هدفان لهتان باهبري «79 و90+2»، وآخر للكاميروني أمينو بوبا «50 من ركلة جزاء».

وبعد تسعة مواسم من تلك «الريموناتدا»، جدد الخليج الذكريات، وكان الضحية هذه المرة الهلال في المباراة التي جرت في 23 نوفمبر 2024 ضمن منافسات الجولة 11 من نسخة الدوري موسم 2024ـ2025.

وقتها، افتتح الهلال النتيجة عبر البرازيلي ماركوس ليوناردو «12»، وعزز تقدمه بهدف ثان عبر الصربي ألكسندر ميتروفيتش «37»، غير أن الخليج نجح في تقليص الفارق عبر عبد الله السالم «45»، ومن ثم أدرك اللاعب نفسه التعادل «45»، وسارت المباراة نحو التعادل حتى الدقائق الأخيرة التي اقتنص فيها الخليج الفوز بفضل الهدف الثالث الذي سجله البرتغالي فابيو مارتينز «85».