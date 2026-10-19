قادها أبطال الفريق.. مكلارين يطرح 5 سيارات في مزاد

أعلن فريق مكلارين نيته بيع خمس سيارات شاركت في بطولة العالم للسيارات «فورمولا 1» تعمل بكامل طاقتها وقادها أبطال الفريق، من بينهم لويس هاميلتون، والراحل البرازيلي أيرتون سينا، واختبر إحداها ​الممثل الشهير براد بيت.

وسيقوم حامل لقب بطولة الصانعين بتهيئة هذه السيارات تمهيدًا لبيعها عبر الوكيل الفاخر توم هارتلي جونيور، ومن المتوقع أن تدر عشرات الملايين من الدولارات.

وقال زاك براون، الرئيس التنفيذي لفريق مكلارين في بيان الأحد «قررنا التخلي عن سيارات مكلارين الأيقونية هذه في فورمولا 1 لأننا نشعر ‌أن تركها ‌في المستودعات دون استخدام هو إجحاف لما تمثله».

وأضاف براون: «صُنعت هذه ​السيارات ‌لتقاد ⁠وتدخل ​سباقات، ونريد ⁠أن نراها تُستخدم ويستمتع بها الناس. نعتقد أن هذه أفضل طريقة للحفاظ على تاريخنا حيًا وإبقاء إرثنا نشطًا».

وتغطي هذه السيارات الخمس 32 عامًا من تاريخ مكلارين، بدءًا من سيارتين من طراز إم.بي4/6 إيه المزودتين بمحركات هوندا ذات 12 أسطوانة قادهما النمساوي جيرهارد بيرجر واختبرهما سينا خلال موسم 1991 الذي فاز فيه باللقب.

كما تُعرض للبيع سيارة ⁠مكلارين إم.بي4/27 التي قادها بطل العالم ‌لعام 2009 جينسون باتون واختبرها هاميلتون، ‌بطل العالم سبع مرات.

وتكمل المجموعة سيارتان قادهما حصريًا البطل ​الحالي لاندو نوريس في 2021 و2023.

وقادت ‌سيارة مكلارين 35إم. لعام 2021 نوريس إلى منصة التتويج في إيمولا ‌وموناكو ومونزا، بينما فازت سيارة 37إيه.-03 لعام 2023 بسباقين متتاليين في سنغافورة واليابان، واختبرها مجموعة من السائقين بعد انتهاء الموسم، من بينهم زميل نوريس في الفريق أوسكار بياستري وميك شوماخر، نجل أسطورة فورمولا 1 مايكل شوماخر.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن أسعار السيارات من المتوقع أن يتراوح سعرها بين 5 و 10 ملايين جنيه إسترليني.