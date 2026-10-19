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قميص القادسية

2026.10.19 | 02:19 pm
دشن القادسية، الإثنين، القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم والمستوحى من بحر الخبر مقر النادي، بحسب المتجر الرسمي، وتبدأ أسعاره من 399 ريالًا للأطفال و499 لفئة الكبار (المركز الإعلامي ـ القادسية)
قميص القادسية

قميص القادسية

قميص القادسية

قميص القادسية