قميص القادسية

دشن القادسية، الإثنين، القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم والمستوحى من بحر الخبر مقر النادي، بحسب المتجر الرسمي، وتبدأ أسعاره من 399 ريالًا للأطفال و499 لفئة الكبار (المركز الإعلامي ـ القادسية)