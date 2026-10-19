دافيدوفيتش وخودار يتقدمان في التصنيف العالمي

حقق الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش قفزة قدرها 13 مركزًا في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب الصادر، الإثنين، غداة تتويجه بلقب دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة، فصعد إلى المركز الثالث عشر، في أفضل تصنيف في مسيرته بعمر 27 عامًا.

وبات وصيفه ومواطنه رافائيل خودار، البالغ 20 عامًا، على مشارف العشرة الأوائل أيضًا بعدما ارتقى مركزين إلى المرتبة الحادية عشرة.

وفي تصنيف عالمي يواصل فيه الألماني ألكسندر زفيريف الثاني الاقتراب تدريجيًا من انتزاع المركز الأول عالميًا من الإيطالي يانيك سينر، وهو مركز قد يبلغه بدءًا من 2 نوفمبر، شهد طرفا نهائي شنغهاي لعام 2025 تراجعًا حادًا، إذ خسر البطل فالنتان فاشرو من موناكو 18 مركزًا وتراجع إلى المرتبة 32، بينما هوى ابن خالته الفرنسي أرتور ريندركنيش 28 مركزًا إلى المرتبة 61.

ومع اقتراب نهاية الموسم، ضمن ثلاثة لاعبين حتى الآن التأهل إلى البطولة الختامية «أيه تي بي» المقررة في تورينو خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، وهم زفيريف والإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي بن شيلتون.

كما ضمن سينر التأهل حسابيًا، لكن موسمه انتهى بسبب الإصابة.

وبذلك تبقى خمسة مقاعد متاحة، مع تبقي دورة باريس خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر، آخر دورات فئة «ماسترز 1000» الموسم الجاري.

ومن أبرز المرشحين للتأهل الفرنسي أرتور فيس، العاشر عالميًا والثامن في سباق تورينو، وخودار، التاسع في السباق، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الثاني عشر عالميًا والحادي عشر في السباق.