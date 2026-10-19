رايا: عدنا بقوة وأظهرنا شخصية أرسنال

أبدى دافيد رايا، حارس مرمى فريق أرسنال الأول لكرة القدم، سعادته بردة الفعل المذهلة والطريقة التي استعاد بها حامل لقب الدوري الإنجليزي توازنه بعد هزيمة مذلة قبل فترة التوقف الدولية، محققًا ثلاثة انتصارات متتالية قبل مواجهة بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.

وتلقى «المدفعجية» خسارة مفاجئة أمام برايتون 0ـ3 سبتمبر، ثم أمضوا أسابيع عدة في التفكير بهذه النكسة بينما غادر اللاعبون الدوليون للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية.

لكن منذ عودتهم إلى لندن، حققوا ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، وكان هدف نوني مادويكي المتأخر كافيًا لمنحهم الفوز على نوتنجهام فوريست 1ـ0 الأحد.

وقال رايا لموقع أرسنال الإلكتروني: «عدنا بقوة كبيرة جدًا، خصوصًا بعد تلك الهزيمة الصعبة أمام برايتون ومرور 19 يومًا قبل أن نخوض مباراة أخرى».

أضاف: «الطريقة التي استجبنا بها، والطريقة التي لعبنا بها، والطريقة التي عدنا بها، كانت مذهلة حقًا».

وتابع «لذلك نحن سعداء بالأداء الذي قدمناه في كل مباراة بالطبع هناك أمور تحتاج إلى التحسن، كما هو الحال دائمًا، لكننا نأخذ الإيجابيات ونتطلع الآن إلى الأربعاء».

وكانت تسديدة مادويكي في الدقيقة 80 هي المحاولة الوحيدة لأرسنال بين الخشبات الثلاث على ملعب سيتي جراوند، لكن طريقة تحقيق الفوز أظهرت مجددًا قدرة الفريق المستمرة على انتزاع النتائج، وهي سمة برزت كثيرًا خلال تتويجه بلقب الموسم الماضي.

وقال رايا : «أظهرنا نضجًا ورغبة كبيرة. واصلنا القيام بالأشياء الصحيحة، وستجد الكرة طريقها إلى الشباك. لدينا تجارب من العامين الماضيين حيث تعادلنا 0ـ0 هنا «أمام فوريست»، لذلك أعتقد أننا أظهرنا شخصية كبيرة بمواصلة السعي وراء النتيجة، وفي النهاية ومع بعض العرضيات وبعض كرات بوكايو «ساكا»، دخلت الكرة الشباك بفضل نوني».

وأردف: «إنه لاعب مميز، وسيكون هذا هدفًا مميزًا بالنسبة له لأنه منحنا الفوز على أرض صعبة جدًا وأمام فريق صعب للغاية. لذلك أنا سعيد جدًا من أجله».

سيلتقي أرسنال مع مضيفه بايرن في ميونيخ، في مسعى الأول لتحقيق انتصاره الثالث، والثاني لاستعادة توازنه بعد تعادل مفاجئ مع فيكينج النرويجي.