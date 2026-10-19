الهلال يهدد الحزم.. والأهلي في محطة الفيحاء

تستكمل منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بثلاث مواجهات مهمة، يستضيف فيها الهلال الحزم، والأهلي الفيحاء ويلعب الشباب أمام الفيصلي، فيما تأجلت مواجهة أبها ونظيره الخلود.

وعلى ملعب «المملكة أرينا» في الرياض يطمح الهلال إلى مواصلة حضوره القوي، فيما يطمح الحزم إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 21 نقطة، حصدها من سبعة انتصارات مقابل الخسارة في مباراة وله مباراة مؤجلة مع الرياض، بينما يحتل الحزم المركز العاشر بتسع نقاط، جمعها من انتصارين وثلاثة تعادلات والخسارة في أربع مباريات.

ويبحث الشباب وضيفه الفيصلي عن الفوز الثاني تواليًا عندما يلتقيان، على ملعب «إس إتش جي أرينا » في الرياض.

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أربع وخسر ثلاث مباريات وله مباراة مؤجلة مع الاتحاد، بينما يحتل الفيصلي المركز الخامس عشر بست نقاط، إذ فاز في مباراة وتعادل في ثلاث وخسر أربع مباريات وله مباراة مؤجلة مع أبها.

وفي المجمعة يستضيف الفيحاء نظيره الأهلي، ويبحث عن استعادة توازنه وتصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة، واضعًا نصب عينيه استغلال عاملي الأرض والجمهور للهروب من مراكز الخطر والابتعاد عن دوامة الهبوط المبكرة.

في المقابل، يتطلع فريق الأهلي لمواصلة صحوته الأخيرة وحصد انتصار جديد يُقرّبه أكثر من مراكز المقدمة، متسلحًا بقوته الهجومية الضاربة ورغبته الجامحة في حسم المواجهة لصالحه أمام خصم عنيد على ملعبه.

ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط حصدها من 9 مباريات، بعدما حقق التعادل في 4 مناسبات والفوز في مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 15 نقطة جمعها من 8 مباريات فقط دون أن يتعادل في أي مباراة.