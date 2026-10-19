بطولة قطر.. 7 ميداليات قدساوية في الجوجيتسو

حقق فريق القادسية للجوجيتسو سبع ميداليات في بطولة قطر الدولية «AJP»، بواقع ميداليتين ذهبيتين، وأربع فضيات، وبرونزية واحدة، ضمن مشاركته في منافسات البطولة.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق اللاعبين عزام الدراج وفراس الشمري، فيما أحرز الميداليات الفضية كل من دويحي الدويحي، وعبد الرحمن العرفج، وعلي المسلم، وراكان العبيد، بينما أضاف يزيد العتيبي ميدالية برونزية إلى حصيلة الفريق.

ويأتي هذا الحصاد امتدادًا لنتائج فريق القادسية للجوجيتسو في البطولات المحلية والدولية، ومواصلة حضوره في مختلف المشاركات، في إطار جهود النادي لتطوير مستوى لاعبيه وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة على المراكز المتقدمة.