بعد زواج 5 أعوام.. انفصال سفيتولينا ومونفيس

أعلنت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا نجمة كرة المضرب، الإثنين، انفصالها عن الفرنسي جايل مونفيس، المعتزل رسميًا اللعبة منذ الخامس من أكتوبر الجاري، بعد خمسة أعوام من الزواج.

وكتبت سفيتولينا على إنستجرام «إنه أصعب شيء اضطررت يومًا إلى مشاركته»، في رسالة مطولة أرفقتها بصورة تجمعها بمونفيس الذي ارتبطت به منذ 2018 وتزوجته 2021.

ولسفيوتولينا ومونفيس طفلة اسمها سكاي تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وأضافت: «انتهى زواجنا، لكن عائلتنا لا تنتهي. سنبقى دائمًا والدَيها، جنبًا إلى جنب، في كل مرحلة من حياتها».

وبات مونفيس «40 عامًا» معتزلًا كرة المضرب رسميًا منذ الخامس من أكتوبر، وهو التاريخ الذي أُدرج فيه على قائمة اللاعبين المعتزلين لدى الوكالة الدولية لنزاهة كرة المضرب.

ويأتي هذا الاعتزال المبكر على الرغم من تلميحه سابقًا إلى رغبته في مواصلة اللعب حتى دورة باريس لماسترز الألف نقطة نوفمبر المقبل، ليتمكن من توديع كرة المضرب أمام الجمهور الفرنسي الذي طالما أشعل حماسته.

وعلى المدى الأقرب، كان من المفترض أن يشارك المصنف السادس عالميًا سابقًا في دورة ليون «250 نقطة» التي انطلقت، الإثنين، بعد حصوله على بطاقة دعوة، لكن المنظمين أعلنوا الأربعاء الماضي أنه لن يستخدم بطاقة الدعوة «لأسباب شخصية».

وفي منشورها على «إنستجرام»، تحدثت سفيتولينا عما فعلته الحرب في أوكرانيا بها «من الداخل»، وعن «الليالي البيضاء والشكوك والشعور بأني أفقد نفسي تدريجيًا».

وقالت الأوكرانية البالغة 32 عامًا: «رأى جايل كل ذلك ولم يفلت يدي أبدًا... ومع الوقت أدركت أنني بحاجة إلى أن أجد نفسي من جديد، وأنني لم أكن قادرة على القيام بذلك داخل إطار زواجنا».