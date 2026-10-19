الاتحاد.. فيسينج يستبعد لوبي وسيميتش ويعيد الغامدي

استبعد الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، السنغالي ديون لوبي، والصربي كارلو سيميتش، عن القائمة التي غادرت إلى الدمام، ظهر الإثنين، استعدادًا لمواجهة الاتفاق في المباراة التي تجرى عند الـ 09:00 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وضم فيسينج للقائمة، ثمانية أجانب وفق العدد المسموح نظامًا، وهم الصربي بريدراج رايكوفيتش، والبرتغالي دانيلو بيريرا والجزائري حسام عوار، والهولندي ستيفين بيرجوين، ومواطنه جيورجينيو فاينالدوم، والمغربي يوسف النصيري، والنيجيري جورج ايلينيخينا، والكولومبي ريتشارد ريوس، طبقًا للمصدر ذاته.

ورافق اللاعبين المغادرين إلى المنطقة الشرقية، أحمد الغامدي لاعب الوسط، الذي غاب عن مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة الإثنين الماضي، بداعي إصابة عضلة الساق بعد تعافيه.

ويسعى فيسينج إلى التعويض في هذه المواجهة، بعدما خسر مواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال 2ـ3 السبت قبل الماضي، قبل أن يخسر في البطولة القارية ضد شباب الأهلي 1ـ2.

ويحتل الاتحاد المرتبة الرابعة في دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر بفارق 5 نقاط مع تبقي مواجهة مؤجلة ضد الشباب.