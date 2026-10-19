عودة ثلاثي القمة إلى الدوري المصري

يعود الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك إلى الدوري المصري في منتصف الأسبوع لخوض مباريات الجولة السابعة، بعد انتصاراتهم القارية خارج الأرض.

ويحل بيراميدز المتصدر ضيفًا على طلائع الجيش، فيما يستقبل بترول أسيوط الزمالك الثالث، الثلاثاء المقبل، في حين يلعب الأهلي الثاني على أرضه مع القناة، الأربعاء المقبل.

ويأمل الثلاثي تحقيق انتصارات تبدو في المتناول في صراع القمة الذي يبدو مشوّقًا منذ البداية الموسم الجاري، قبل العودة إلى المنافسة القارية لخوض مرحلة الإياب في دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

ويدخل بيراميدز مباراة طلائع الجيش بمعنويات مرتفعة بعدما عاد من جنوب السودان بفوز غال بهدف على المريخ بانتيو، ليضع قدمًا في مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفوز في جنوب السودان العاشر تواليًا لبيراميدز في كل المسابقات منذ تولي الجنوب إفريقي رولاني موكوينا قيادته الفنية، ليحقق رقمًا غير مسبوق في تاريخ النادي.

ويأمل موكوينا في تحقيق الفوز السابع بالدوري لمواصلة العلامة الكاملة واعتلاء القمة منفردًا.

من جانبه، يأمل طلائع الجيش في أن يكون أول فريق ينجح في إيقاف بيراميدز الموسم الجاري.

ويحتل الفريق الذي يديره فنيًا لاعبه السابق جمعة مشهور المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط من ست مباريات، حيث حقق فوزين وتعادلًا وحيدًا مقابل 3 هزائم في مبارياته السابقة.

وعلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، يستقبل بترول أسيوط العائد للدوري الممتاز الموسم الجاري، الزمالك الذي يعود إلى الدوري بعدما نجح في خطف فوز غال على مضيفه الجيش الراوندي بهدف متأخر في دوري أبطال إفريقيا، الجمعة الماضي.

ويأمل معتمد جمال مدرب الزمالك في استعادة الانتصارات المحلية التي توقفت بالخسارة من الغريم التقليدي الأهلي بهدفين في المرحلة الماضية، ليتراجع الزمالك للمركز الثالث برصيد 13 نقطة.

من جانبه، لم تكن بداية بترول أسيوط موفقة حيث حصد 5 نقاط فقط ليحتل بها المركز الـ16.

ويأمل الفريق الذي أجبر على خوض مبارياته في الإسكندرية لعدم جاهزية ملعبه في أسيوط، في تحقيق مفاجأة على حساب الزمالك بقيادة لاعب الفريق الأبيض السابق أحمد عبد المقصود الذي سبق له العمل مدربًا مساعدًا في «القلعة البيضاء».

ويستقبل الأهلي ضيفه القناة على ملعب القاهرة الدولي، الأربعاء المقبل، بعدما قلب الأحمر تأخره أمام كيتارا الأوغندي بهدف ليهزمه 2ـ1 السبت في مستهل مشواره بكأس الإتحاد الإفريقي «الكونفدرالية».

وسجل عمر الساعي وأحمد سيد «زيزو» هدفين في الشوط الثاني ليقترب الأهلي من مرحلة مجموعات البطولة التي يعود لها للمرة الأولى منذ 11 عامًا بعدما فشل في التأهل لبطولته المفضلة دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وينتظر أن يعود المغربي الحسين عموتة مدرب الأهلي لقائمة فريقه الأساسية بعدما أجرى 7 تغييرات أمام كيتارا عن التشكيلة التي تغلبت على الزمالك في المرحلة الماضية.

ويأمل عموتة في مواصلة الانتصارات المحلية ليعزز موقعه بين الجماهير الحمراء التي مازالت تبدي قلقًا من أداء الفريق، وهو الذي لا يبتعد عن بيراميدز إلا بنقطتين.

من جانبه يقدم القناة العائد الموسم الجاري للدوري الممتاز أداءً متوازنًا حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط.

ويأمل الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد في تحقيق المفاجأة أمام الأهلي وجماهيره الآملة في استعادة اللقب الذي خسره الفريق الموسم الماضي لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

وتفتتح الجولة، الإثنين، بثلاث مباريات، بين الجونة وسموحة، إنبي والمقاولون العرب، والمصري وأبو قير للأسمدة.