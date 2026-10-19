كاريلي.. قهر الأهلي وأسعد الاتحاديين بعد 8 مواسم

يعود البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، لمواجهة الأهلي من جديد، وذلك حينما يستضيفه عند الـ 06:05 مساء الإثنين، في المباراة التي تجرى على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويعرف المدرب البرازيلي أجواء الملاعب السعودية، إذ سبق أن قاد الاتحاد موسمي 2020 و2021، كما درب ضمك الموسم الماضي، قبل أن يقود الفيحاء مطلع الموسم الجاري.

وقبل مواجهة الليلة، خاض كاريلي أمام الأهلي 5 مواجهات، حقق انتصارًا وحيدًا، وتعادل مثلها، وتلقى ثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 4 أهداف مقابل 7 لمنافسه.

ودشن كاريلي مبارياته ضد الأهلي بالخسارة 1ـ2 في «ديربي» جدة حينما كان يشرف على الاتحاد، سجل هدفه الوحيد عبد الإله المالكي الذي انتقل إلى الهلال مرورًا بالاتفاق وحاليًا يستقر مع الدرعية، فيما سجل لمنافسه السوري عمر السومة «هدفين».

ويتذكر كاريلي مباراته الثانية مع الاتحاد في «ديربي» جدة جيدًا، حينها أعاد فريقه للفوز على الأهلي للمرة الأولى بعد غياب استمر نحو 8 مواسم منذ 2012 في دوري المحترفين السعودي، بنتيجة 2ـ0، في الجولة الثالثة، بفضل هدفي البرازيلي رومارينيو والرأس أخضري جاري رودريجيز، وحينها شهدت المباراة التي جرت في مدينة الملك عبد الله الرياضية الظهور الأول للمصري أحمد حجازي، وفي الدور الثاني تعادل الفريقان 1ـ1.

وكان آخر فوز حققه الاتحاد في بطولة الدوري على الأهلي يعود إلى 29 مارس 2012، قبل أن يخوض الفريقان 16 مباراة متتالية في الدوري دون أي فوز للاتحاد، إذ تغلب الأهلي في 9 مباريات إضافة إلى 7 تعادلات.

وبعد توليه الإدارة الفنية في ضمك 2026 خاض أمام الأهلي مباراتين، خسر الأولى 0ـ1، والثانية 0ـ3.