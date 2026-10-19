أبطال أوروبا.. باريس يصطدم مع برشلونة والبايرن يتحدى أرسنال

تشهد الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا مواجهتين من العيار الثقيل، الأولى تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم «حامل اللقب»، وبرشلونة الإسباني، الثلاثاء، والثانية بين بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي الوصيف، الأربعاء.

بعد بداية موسم متعثرة نسبيًا، بدأ باريس سان جيرمان بطل الموسمين الماضيين في استعادة إيقاعه، وكان فوزه على ستراسبورج 3ـ1 السبت بعدما كان متأخرًا في النتيجة، السادس تواليًا في مختلف المسابقات. ومرة جديدة، أراح مدربه الإسباني لويس إنريكي عددًا من عناصره الأساسية.

ولم يكن أي من هذه الانتصارات أكثر إثارة للإعجاب من الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي 4ـ2 في الجولة الثانية ورفع سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة في دوري الأبطال إلى 12 «8 انتصارات و4 تعادلات»، فبات على بعد مباراة واحدة فقط من رقمه القياسي المسجل 2013.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة الموحدة، ويبدو في طريقه لكتابة فصل جديد في تاريخه. كما فاز في مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه في البطولة، وسجل خمسة أهداف على الأقل في ثلاث منها.

من جانبه، حقق برشلونة 11 فوزًا في 11 مباراة الموسم الجاري بعدما اكتسح ريال بيتيس 5ـ2 السبت، معادلًا رقمًا قياسيًا بتسجيله ثلاثة أهداف على الأقل في تسع مباريات متتالية.

كما سجل برشلونة رقمًا قياسيًا جديدًا في دوري الأبطال بإحراز أربعة أهداف أو أكثر في أربع مباريات متتالية ضمن دور المجموعات أو مرحلة الدوري.

ولا غرابة في أن يملك المدرب الألماني هانزي فليك أفضل معدل تهديفي في المباراة الواحدة «3 أهداف» بين جميع مدربي برشلونة الذين قادوا الفريق في خمس مباريات أو أكثر في دوري الأبطال، لكنه يملك أيضًا أسوأ معدل استقبال للأهداف «1.6 هدف في المباراة».

ويعاني برشلونة من سلسلة قياسية بلغت 17 مباراة متتالية من دون الحفاظ على نظافة شباكه في البطولة، ما يجعل سجله الخالي من الهزائم خارج أرضه في آخر أربع مباريات أوروبية «3 انتصارات وتعادل» مهددًا في هذه المواجهة.

ويتقاسم الفريقان نتائج المواجهات الـ16 السابقة بشكل متكافئ، بواقع ستة انتصارات لكل منهما وأربعة تعادلات.

وبعد فوزه في آخر مواجهتين بينهما، يسعى سان جيرمان إلى أن يصبح ثاني فريق في تاريخ البطولة يهزم برشلونة في ثلاث مباريات متتالية. لكن النادي الباريسي لم يفز سوى مرة واحدة في آخر أربع مواجهات استضاف فيها برشلونة على ملعب «بارك دي برانس» «تعادل واحد وخسارتان».

وسجل عثمان ديمبلي في المواجهتين اللتين خاضهما ضد ناديه السابق برشلونة منذ انتقاله إلى سان جيرمان. كما هز الشباك في ست مباريات متتالية بدوري الأبطال، معادلًا الرقم القياسي للاعب فرنسي.

أما لامين يمال، فيسعى لأن يصبح ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يصنع هدفين على الأقل في ثلاث مباريات متتالية.

ويأتي رصيده البالغ 12 هدفًا في البطولة خلال أعوام المراهقة خلف كيليان مبابي فقط «13 هدفًا».

ويخوض النادي الكاتالوني المباراة بغياب مدافعيه الدوليين الفرنسي جول كونديه وإريك جارسيا بسبب إصابة الأول في الكاحل الأيسر، والثاني في الفخذ الأيمن، فيما يغيب الظهير الأيسر البرتغالي لسان جيرمان نونو مينديش لإصابة في فخذه الأيسر.

ويطمح العملاق البافاري، الأربعاء، إلى ضرب عصفورين بحجر واحد على ملعبه «أليانز ارينا»، تعويض سقوطه المخيب في فخ التعادل أمام مضيفه فيكينج النرويجي «3ـ3»، ثم الثأر من أرسنال.

وكان النادي اللندني تغلب على البايرن 3ـ1 على ملعب الإمارات في نوفمبر الماضي في الجولة الخامسة من دور المجموعة الموحدة.

ويدخل البايرن المباراة منتشيًا بفوز ساحق على لايبزيج 6ـ1، فيما عانى «المدفعجية» للتغلب على نوتنجهام فوريست 1ـ0.

ويتمتع الـ«جانرز» بسجل مميز في هذه المرحلة، إذ لم يتعرضوا سوى لهزيمتين فقط في آخر 32 مباراة لهم ضمن دور المجموعات.

وبعد انتصارين كبيرين خارج الديار، سيكون ملعب أنفيلد على موعد مع أمسية أوروبية جديدة ملتهبة عندما يلتقي ليفربول مع ضيفه فياريال الذي يعيش بدوره فترة تصاعد في المستوى.

واستعاد ليفربول توازنه بشكل جيد بعد الهزيمة الثقيلة على أرضه أمام مانشستر سيتي 0ـ3 في الدوري، حيث تغلب على مضيفيه لاسك النمساوي 6ـ3 قاريًا وبرنتفورد 2ـ1 محليًا.

وأسهم الفوزان اللذان حققهما في دوري الأبطال في رفع حصيلته إلى 19 انتصارًا في آخر 22 مباراة «مقابل ثلاث هزائم».

أما فياريال، فدخل مباراته الأخيرة أمام نابولي الإيطالي بعدما خسر سبع مباريات متتالية في دوري الأبطال. إلا أن الفريق قدم عودة رائعة وقلب تأخره إلى فوز 3ـ1.

ويسعى ريال مدريد الإسباني إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثالث تواليًا عندما يلاقي لايبزيج الألماني الجريح، وبالتالي رفع معنويات لاعبيه قبل «الكلاسيكو» أمام برشلونة، الأحد المقبل.

وحقق النادي الملكي «ريمونتادا» مثيرة أمام روما بقلب تخلفه 1ـ3 إلى فوز 4ـ3 بتسجيله ثلاثية خلال الدقائق السبع الأخيرة من الوقت الأصلي على الملعب الأولمبي.

ويملك مانشستر سيتي فرصة استعادة التوازن عقب الخسارة القاسية أمام سان جيرمان «2ـ4» في الجولة الماضية، وذلك عندما يستضيف أيك أثينا اليوناني الثلاثاء، والأمر ذاته بالنسبة إلى الإنتر وصيف بطل نسخة الموسم قبل الماضي والساعي إلى كسب أولى نقاطه عندما يستضيف شاختار دانييتسك الأوكراني عقب خسارتين متتاليتين.