قادري يطارد التاريخية الأولى أمام الهلال

يحل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ضيفًا على منافسه الهلال عند الـ 09:00 مساء الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، إذ يأمل مدربه التونسي جلال قادري، في تحقيق أول انتصار تاريخي له على منافسه في مختلف المسابقات.

وأدار قادري الذي تولى تدريب الحزم منذ أبريل 2025، 54 مباراة، حقق خلالها 20 انتصارًا، وخسر 21، وخرج بالتعادل في 13 مباراة.

ونجح المدرب التونسي في قيادة الحزم نحو التأهل إلى دوري «روشن» موسم 2025ـ2026، كما حصد المركز التاسع في دوري «روشن» الموسم الماضي، ولا يزال على رأس القيادة الفنية في موسمه الثالث تواليًا.

وعلى الرغم من نجاحاته مع الحزم، إلا أن قادري يملك أرقامًا ضعيفة أمام الأزرق العاصمي مدربًا، إذ لعب أمامه في 13 مباراة خسرها جميعًا، كان آخرها الموسم الماضي، في مواجهتي الدور الأول والثاني وخسر بالنتيجة ذاتها 0ـ3.

ودرب قادري أكثر من فريق في الملاعب السعودية، حيث بدأ مع النهضة، ثم الأنصار، مرورًا بالخليج، وأخيرًا الحزم، ولم يفرح بالفوز على الهلال في جميع المباريات، لكن لاعبي الفرق التي دربها سجلوا 3 أهداف فقط، وتلقوا من منافسهم 49 هدفًا.

وخسر قادري مباراته الأولى أمام حامل الرقم القياسي في الدوري السعودي، حينما قاد الأنصار 2011ـ2012، وخسر 0ـ2 ذهابًا قبل أن يتلقى سداسية مقابل هدف في الدور الثاني.

وانتقل المدرب التونسي بعد ذلك إلى النهضة، وتكررت الخسارة أمام منافسه 1ـ2 و0ـ6 في موسم 2013ـ2014.

وحينما قاد فريق الخليج، تلقى من منافسه هزائم ثقيلة، خلال 7 مباريات، بواقع 6 في دوري المحترفين، وواحدة في مسابقة كأس الملك، إذ خسر 3 مرات بنتيجة 0ـ3، كما قسى الأزرق عليه حينما أتخم شباك فريقه بسباعية دون مقابل، في موسم 2015ـ2016، ونالت شباكه سداسية مقابل هدف، ورباعية نظيفة في الموسم الذي يليه، وتحدى الأزرق حينما خسر بصعوبة بهدف دون مقابل موسم 2015.