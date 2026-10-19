برقم آسيوي جديد.. الزهراني يحقق ذهبية سعودية

حقق البطل السعودي جمعان الزهراني، الإثنين، الميدالية الذهبية لسباق «100م T53» كراسي، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الخامسة ناجويا 2026.

ونجح الزهراني في الحصول على المركز الأول وبتحقيق رقم آسيوي جديد بزمن 14:26 ثانية.

ويمتلك جمعان سجلًا كبيرًا بتحقيقه سابقًا ذهبية 100 متر و200 متر و400 متر في دورة ألعاب غرب آسيا، كما شارك في عدد من المنافسات منها بطولة العالم في كوبي، بطولة باريس الدولية، دورة الألعاب السعودية، وبطولة الشارقة الدولية.

وتحتضن اليابان منافسات الدورة الآسيوية خلال الفترة من 18 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة أكثر من 2700 رياضي يمثلون 45 دولة ويتنافسون في 18 رياضة بارالمبية مختلفة.