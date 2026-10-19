الإصابة تحجب سيمينيو عن السيتي 8 أسابيع

خسر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، خدمات مهاجمه الغاني أنطوان سيمينيو، الذي يغيب على الأرجح عن الملاعب ثمانية أسابيع، بسبب إصابة في الساق تعرض لها، السبت، وفق ما أفاد مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا قبل مواجهة أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحافي: «في البداية، كنا نتوقع إصابة أكثر خطورة وبعد الفحوص التي أجريت، الأحد، شعرنا بالارتياح. ستكون مدة الغياب ثمانية أسابيع، بالتالي عندما يعود في ديسمبر، سيكون بمثابة صفقة جديدة من حيث الطاقة التي سيمنحها للفريق».

وأصيب الجناح الدولي الغاني البالغ 26 عامًا في ساقه خلال الفوز على إيبسويتش 3ـ2 السبت في الدوري. وأكد ماريسكا أن الإصابة ليست عضلية.

وأثار المهاجم النرويجي إرلينج هالاند القلق أيضًا بعدما شوهد وهو يعرج في نهاية المباراة، لكن ماريسكا بدا مطمئنًا، قائلًا «هناك احتمال أن يكون متاحًا للمشاركة أمام الفريق اليوناني».

واستبعد المدرب الإيطالي اللجوء إلى تدوير واسع في التشكيلة الأساسية أمام منافس يُنظر إليه على أنه أضعف نسبيًا، وذلك بعد أقل من أسبوع على الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بطل الموسمين الماضيين 2ـ4 على ملعب الاتحاد.

وأضاف: «إنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا الثلاثاء، مباراة في دوري أبطال أوروبا. للأسف خسرنا المباراة الأخيرة، لذلك يتعين علينا الفوز. سنحاول الفوز بالاعتماد على أفضل اللاعبين المتاحين حاليًا».

وفاز متصدر الدوري الممتاز في مباراته الأولى في دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم على بورتو البرتغالي 2ـ0، قبل أن يسقط بين جماهيره أمام سان جيرمان.