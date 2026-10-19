إيلينا في صدارة سيدات التنس

احتفظت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بصدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، الصادر الإثنين، دون أي تغيير في مراكز العشرة الأوائل.

وتصدرت ريباكينا التصنيف برصيد 9196 نقطة، متقدمة على البيلاروسية أرينا سابالينكا التي حلت في المركز الثاني برصيد 7559 نقطة.

وجاءت الروسية ميرا أندريفا في المركز الثالث برصيد 6306 نقاط، تلتها الأمريكية جيسيكا بيجولا في المركز الرابع برصيد 6235 نقطة، ثم مواطنتها كوكو جوف في المركز الخامس برصيد 5974 نقطة.

واحتلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المركز السادس برصيد 5229 نقطة، تلتها التشيكية كارولينا موتشوفا في المركز السابع برصيد 4833 نقطة، ثم مواطنتها ليندا نوسكوفا في المركز الثامن برصيد 4678 نقطة. وجاءت البولندية إيجا شفيونتيك في المركز التاسع برصيد 4389 نقطة، بينما حلت الأوكرانية مارتا كوستيوك في المركز العاشر برصيد 3920 نقطة.